Nemzeti Sportrádió

Női röplabda BL: idén és jövőre is Isztambulban lesz a négyes döntő

Vágólapra másolva!
2026.01.13. 18:54
null
Ismét az Ülker Sportaréna ad majd otthon a négyes döntőnek (Fotó: Getty Images)
Címkék
CEV Isztambul női röplabda Bajnokok Ligája női röplabda BL
Idén és jövőre is Isztambulban lesz a női röplabda Bajnokok Ligája négyes döntője.

Az európai szövetség (CEV) kedden, a török metropolisban tartott sajtótájékoztatón jelentette be, hogy akárcsak tavaly, úgy idén és jövőre is a Fenerbahce csarnokában, az Ülker Sportarénában rendezik majd meg a sorozat végjátékát.

Ez az első alkalom, hogy a CEV egy helyszínnel többéves megállapodást írt alá, a mostani szerződés ráadásul további egyéves opciót is tartalmaz.

Az idei final four május 2–3-án lesz, az első napon az elődöntőket, a másodikon a bronzmérkőzést és a finálét rendezik meg.

Az elitsorozat mostani idényében magyar részről – sorozatban negyedszer – a Vasas Óbuda vett részt, de a selejtezőben búcsúzott. A következő kiírásban az idei magyar bajnok ugyanakkor biztosan csoportkörös lesz.

 

CEV Isztambul női röplabda Bajnokok Ligája női röplabda BL
Legfrissebb hírek

Szalai Attila: Marco Rossi bízik a magyar csapatban – és mi is benne!

Magyar válogatott
2026.01.08. 07:33

Ismét főtáblás lesz a magyar bajnok a női röplabda Bajnokok Ligájában

Röplabda
2025.12.01. 18:31

Röplabda: Megérdemelte a BL-főtáblát az Olympiakosz, de nagyon példaértékűen küzdöttünk – Glemboczki Zóra

Röplabda
2025.11.14. 18:24

Nyert, de nem jutott főtáblára a Vasas a női röplabda BL-ben

Röplabda
2025.11.13. 20:56

A győzelembe menekülne a Vasas röplabdacsapata

Röplabda
2025.11.13. 08:19

Röplabda Eb: megszűnnek a selejtezők, felértékelődik az Európa-liga

Röplabda
2025.11.12. 19:36

BL: jól játszottak, de így is kikaptak a Vasas röplabdázói Pireuszban

Röplabda
2025.11.05. 20:08

Az Olympiakosz vár a Vasasra a női röplabda Bajnokok Ligája selejtezőjében

Röplabda
2025.10.30. 21:33
Ezek is érdekelhetik