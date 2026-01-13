Női röplabda BL: idén és jövőre is Isztambulban lesz a négyes döntő

Az európai szövetség (CEV) kedden, a török metropolisban tartott sajtótájékoztatón jelentette be, hogy akárcsak tavaly, úgy idén és jövőre is a Fenerbahce csarnokában, az Ülker Sportarénában rendezik majd meg a sorozat végjátékát.

Ez az első alkalom, hogy a CEV egy helyszínnel többéves megállapodást írt alá, a mostani szerződés ráadásul további egyéves opciót is tartalmaz.

Az idei final four május 2–3-án lesz, az első napon az elődöntőket, a másodikon a bronzmérkőzést és a finálét rendezik meg.

Az elitsorozat mostani idényében magyar részről – sorozatban negyedszer – a Vasas Óbuda vett részt, de a selejtezőben búcsúzott. A következő kiírásban az idei magyar bajnok ugyanakkor biztosan csoportkörös lesz.