Vívás: mindkét tőrcsapatunk ötödik az isztambuli világkupaversenyen

A sérült Dósa Dániel nélkül felálló, igencsak fiatal férfi tőrcsapat nagyon kitett magáért az isztambuli világkupa-viadalon: a Bálint Álmos, Mihályi Andor, Szemes Gergő, Tóth Gergely összetételű négyes csak a világ egyik legerősebb csapatától, a franciáktól szenvedett vereséget (és minimálisat) vasárnap, mellette viszont remek győzelmeket aratott, így odaért az ötödik helyre.

A Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Papp Jázmin, Pásztor Flóra összeállítású női négyes ugyancsak a negyeddöntőben kapott ki, mégpedig Dél-Koreától egyetlen tussal, ám a lányok is rendezték soraikat, utána újra nyerni tudtak, kétszer is, így ők is az ötödik helyen zárták az isztambuli vk-versenyt.

VÍVÁS

VILÁGKUPAVERSENY, ISZTAMBUL

Tőr. Csapat. Férfiak. A 16 közé jutásért: Magyarország–Tunézia 45:17 (Tóth G. +12, Bálint +7, Szemes +7, Mihályi +2). Nyolcaddöntő: Magyarország–Németország 45:36 (Szemes +6, Tóth G. +5, Mihályi –2). Negyeddöntő: Franciaország–Magyarország 45:42 (Szemes +7, Bálint –1, Mihályi –4, Tóth G. –5). Az 5–8. helyért: Magyarország–Lengyelország 45:38 (Mihályi +5, Szemes +4, Tóth G. –2). Az 5. helyért: Magyarország–Kína 45:43 (Mihályi +5, Szemes +3, Bálint –3, Tóth G. –3). Végeredmény: 1. Olaszország, 2. Franciaország, 3. Hongkong, …5. Magyarország (Bálint Álmos, Mihályi Andor, Szemes Gergő, Tóth Gergely)

Nők. Nyolcaddöntő: Magyarország–Ukrajna 45:29 (Pásztor +10, Papp +4, Lupkovics +2, Kondricz 0). Negyeddöntő: Dél-Korea–Magyarország 42:41 (Papp +4, Pásztor 0, Lupkovics –1, Kondricz –4). Az 5–8. helyért: Magyarország–Orosz csapat 45:38 (Papp +4, Kondricz +2, Pásztor +1). Az 5. helyért: Magyarország–Kína 45:36 (Papp +10, Pásztor +7, Lupkovics –1, Kondricz –8). Végeredmény: 1. Olaszország, 2. Spanyolország, 3. Japán, …5. Magyarország (Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Papp Jázmin, Pásztor Flóra)