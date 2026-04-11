Szinkronkorcsolya-vb: tizedik lett a magyar csapat

A magyarok a rövidprogram után a kilencedik helyről várták a szombati folytatást, és a pénteken szerzett 64,49 pont után kűrjükre 120,07 pontot kaptak. Ezzel a szombati összevetésben és összesítésben – 184,56 ponttal – is tizedikek lettek. A győzelmet a kanadaiak szerezték meg 233 ponttal. A magyar csapat eddigi legjobb eredménye a három évvel ezelőtti hetedik hely volt.