Gyorsasági kamion Eb: Kiss-duplával kezdődött a szezon

SOHA ROSSZABB KEZDÉST! Kiss Norbert megnyerte az időmérő edzést, és a főverseny mellett a fordított rajtrácsos viadalt is az idénynyitó első versenynapján – a magyar versenyző részéről ez afféle erődemonstráció az ellenfelek irányába.

„Nagyon örültem a pole pozíciónak, még úgy is, hogy a köröm körülbelül egy másodperccel volt lassúbb, mint a szabadedzésen – nyilatkozta Kiss Norbert. – Az edzés utolsó perceiben nagyon csúszott a pálya, minden kanyarban keresztbe állt a kocsi, úgyhogy vissza kellett venni a tempóból.”

Az első rajtkockát azután sikerült győzelemre váltani – Lukas Hahn-t és Steffi Halmot megelőzve. Kiss tökéletesen rajtolt, és végig vezetett a versenyben, esélyt sem adva az ellenfeleknek.

„Jól rajtoltam, elsőként fordultam az első kanyarba – folytatta Kiss. – Jó volt a tempóm, ráadásul mögöttem elkezdtek egymással harcolni az ellenfelek, amivel lelassították egymást, úgyhogy meg tudtam lépni. Nagyon meleg volt, és nehéz volt eldönteni, hogy a hőség engem viselt meg jobban vagy a gumikat. De nyertem, és ez a lényeg – nagyon örülök neki.”

A fordított rajtrácsos futamon Kiss a nyolcadik helyről várhatta a lámpa szabad jelzését, ami sohasem könnyű, hiszen az embernek át kell küzdenie magát a fél mezőnyön, ha dobogóra akar állni. Ám aki ismeri Kisst, az tudja, hogy ő nem elégszik meg a dobogóval, mindig a győzelemre hajt. Ezúttal sem történt másként, a magyar versenyző egymás után utasította maga mögé az ellenfeleket, és meg sem állt a győzelemig. Ez aztán az erődemonstráció!

KAMION EURÓPA-BAJNOKSÁG, 1. FORDULÓ, MISANO

1. verseny: 1. Kiss Norbert (magyar, MAN), 2. L. Hahn (német, Iveco) 11.252 másodperc hátrány, 3. Halm (német, Iveco) 13.079 mp h. 2. verseny: 1. Kiss Norbert, 2. Albacete (spanyol, MAN) 2.452 mp h., 3. Rodrigues (portugál, MAN) 4.001 mp h.

Az Eb állása: 1. Kiss Nobert 30 pont, 2. Lenz (német, MAN) 18, 3. L. Hahn 17