BL-döntő: PSG–Arsenal 1–1 – 11-esekkel 4–3

Mare Nostrum: Barcelonában is megnyerte Zombori Gábor a 400 méter vegyes úszás döntőjét

2026.05.30. 20:03
400 méteres férfi vegyesúszás Mare Nostrum Zombori Gábor
Zombori Gábor nyerte meg a 400 méteres vegyes úszás döntőjét szombaton, a Mare Nostrum versenysorozat harmadik, záró állomásán, Barcelonában.

A viadal honlapja szerint a kétnapos megméretés első felvonásán Zombori Gábor 4:17.14 perces eredménnyel ért célba elsőként, amely eredménnyel magabiztosan tartotta maga mögött a mezőny többi tagját. A magyar úszó ezzel Monte-Carlo és Canet-en-Roussillon után a katalán városban is a legjobbnak bizonyult ebben a versenyszámban, viszont a 4:13.94 perces Eb-szintidőtől jócskán elmaradt. Ennek teljesítésére június végén a Sette Collin adódhat még esélye a magyar szövetség közösségi oldala szerint.

A szombati döntőkben érdekelt magyarok közül még Ábrahám Minnának sikerült érmes helyen végeznie, mivel a nem fő számának tekinthető 50 méter hát fináléjában 28.49 másodperces eredménnyel a harmadik helyen csapott célba a kanadai Ingrid Wilm (27.58 mp) és az amerikai Leah Shackley (28.04 mp) mögött.

 

