Nemzeti Sportrádió

Majoross Gergely: Tisztességesen játszottunk, ebben nincs hiányérzetem, a koronggal való játékban van

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.05.22. 20:55
null
A szövetségi kapitány szerint az utolsó harmad a legjobb, ahogy kinézhet a csapat Németország ellen (Fotó: NSO Tv)
Címkék
Magyarország jégkorong magyar férfi jégkorong-válogatott Németország Zürich Majoross Gergely jégkorong világbajnokság
A magyar férfi jégkorong-válogatott 6–2-re kikapott a játéknap előtt még győzelem nélkül álló, de jóval erősebb Németországtól. A mérkőzés után Majoross Gergely értékelt, a szövetségi kapitány szerint a koronggal való játékban többször pánikolt a csapat, mint kellett volna, a szövetségi kapitány hozzátette, ekkora különbségnél normális, hogy a meccs nagy részében védekezni kényszerül a válogatott.

JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG, 8. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
NÉMETORSZÁG–MAGYARORSZÁG 6–2 (2–0, 2–0, 2–2)
Zürich, 7925 néző. V: Bloyer, MacFarlane (mindkettő amerikai), Beresford (brit), Ondracek (cseh)
NÉMETORSZÁG: Grubauer – Wagner, Seider / Mik 1, Wissmann (1) / GAWANKE 3, Huttl / Sinn – Reichel 1, Samanski (1), Tiffels (1) / LOIBL (2), Kahun, Tuomie / Dove-McFalls 1, MICHAELIS (3), Ehl (1) / Krammer, Wiederer (1), KASTNER (2). Szövetségi kapitány: Harold Kreis
MAGYARORSZÁG: Bálizs – Stipsicz, Horváth M. / Hadobás, Ortenszky / Kiss R. (1), Garát (1) / Tornyai – Horváth B., Sebők, Terbócs / ERDÉLY, Szongoth, SÁRPÁTKI 1 / Papp K., Hári 1, Sofron / Nemes (1), Nagy K. (1), Vincze P. / Ravasz. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely
Kapura lövések: 37–12
Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 1/0

Jégkorong
3 órája

Nem sikerült borítani a papírformát, a magyar csapat simán kikapott a németektől a jégkorong-vb-n

A mieink egyedül az utolsó harmadban tudtak betalálni, amikorra már eldőlt a mérkőzés.

 

Magyarország jégkorong magyar férfi jégkorong-válogatott Németország Zürich Majoross Gergely jégkorong világbajnokság
Legfrissebb hírek

Stipsicz Bence: Nagyon gyorsak az átváltások ezen a szinten, ezekre jobban kell figyelnünk!

Jégkorong
2 órája

Nem sikerült borítani a papírformát, a magyar csapat simán kikapott a németektől a jégkorong-vb-n

Jégkorong
3 órája

Jégkorong: Baróti Bence megérett a légiós létre

Utánpótlássport
Tegnap, 20:10

A berlini tartományi parlament támogatja a 2036-os olimpiai pályázatot

Egyéb csapat
Tegnap, 19:12

Népsport: nem volt taktika a leóni meleg ellen

Népsport
Tegnap, 14:26

Hét Bayern München-játékos, köztük Manuel Neuer is bekerült a németek világbajnoki keretébe

Foci vb 2026
Tegnap, 13:11

Erdély Csanád: Ha az elején nekünk beakadna egy gól, az lélektanilag nagyon jó tenne velünk

Jégkorong
Tegnap, 12:45

NHL: a Golden Knights előnybe került a Nyugati főcsoport döntőjében

Amerikai sportok
Tegnap, 9:07
Ezek is érdekelhetik