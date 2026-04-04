Négy 180 Kovács Patriktól, aki Cullen legyőzésével továbbjutott Münchenben

A szombati összecsapást Joe Cullen kezdte jobban, hiszen az első leget simán hozta, majd hátsó pályáról megduplázta az előnyét (Kovács már ekkor is majdnem nagyot mentett, 144-ről két tripla 20 után a dupla 12-t rontotta el). Kovács Patrikot ez nem törte össze, gyorsan szépített és egyenlített az angol ellen.

Cullen ezt követően további két kezdését is elbukta, köztük az utolsó leget, ami így a 29 éves Kovács továbbjutását jelentette, aki négy 180-at dobva több mint 85-ös átlaggal zárt.

KOVACS STUNS CULLEN!



Patrik Kovacs has just created history!



The Hungarian wins his first ever European Tour game at the eighth time of asking, and becomes the first Hungarian to win outside Hungary on the circuit, as he beats Joe Cullen 6-3!



Cullen a meccs után a közösségi oldalára írta ki a gondolatait. „A mai a legrosszabb teljesítményeim közé tartozik. Azok után, ahogy idén eddig játszottam, amennyit gyakoroltam, és amilyen jó eredmények kezdtek el jönni, szégyelltem magam a színpadon. Ez a teljesítmény ezen a szinten elfogadhatatlan” – írta a 2022-es Hungarian Darts Trophyn diadalmaskodó Cullen.

Az első magyarként külföldön European Tour-mérkőzést nyerő Kovács Patrik vasárnap 13 órakor újabb angollal találkozik a legjobb 32 között: Ross Smith a következő ellenfél.

Kovács még januárban, az Érsekújváron rendezett kelet-európai selejtező negyedik versenyén szerezte meg az indulási jogot, miután a fináléban szoros küzdelemben felülmúlta Dominik Moraviczkot.

DARTS

EUROPEAN TOUR

MÜNCHEN, 1. FORDULÓ

Joe Cullen (angol, 82.40)–Kovács Patrik (85.54) 3–6