Négy 180 Kovács Patriktól, aki Cullen legyőzésével továbbjutott Münchenben

2026.04.04. 17:01
Kovács Patrik emlékezetes sikert aratott (Fotó: Getty Images)
Joe Cullen Kovács Patrik darts PDC European Tour
A hat nyert legig tartó küzdelemben Kovács Patrik 6–3-ra felülmúlta a világranglistán 32. Joe Cullent a PDC European Tour 4. fordulójában, amelynek München ad otthont.

A szombati összecsapást Joe Cullen kezdte jobban, hiszen az első leget simán hozta, majd hátsó pályáról megduplázta az előnyét (Kovács már ekkor is majdnem nagyot mentett, 144-ről két tripla 20 után a dupla 12-t rontotta el). Kovács Patrikot ez nem törte össze, gyorsan szépített és egyenlített az angol ellen.

Cullen ezt követően további két kezdését is elbukta, köztük az utolsó leget, ami így a 29 éves Kovács továbbjutását jelentette, aki négy 180-at dobva több mint 85-ös átlaggal zárt.

Cullen a meccs után a közösségi oldalára írta ki a gondolatait. „A mai a legrosszabb teljesítményeim közé tartozik. Azok után, ahogy idén eddig játszottam, amennyit gyakoroltam, és amilyen jó eredmények kezdtek el jönni, szégyelltem magam a színpadon. Ez a teljesítmény ezen a szinten elfogadhatatlan” – írta a 2022-es Hungarian Darts Trophyn diadalmaskodó Cullen.

Az első magyarként külföldön European Tour-mérkőzést nyerő Kovács Patrik vasárnap 13 órakor újabb angollal találkozik a legjobb 32 között: Ross Smith a következő ellenfél.

Kovács még januárban, az Érsekújváron rendezett kelet-európai selejtező negyedik versenyén szerezte meg az indulási jogot, miután a fináléban szoros küzdelemben felülmúlta Dominik Moraviczkot.

DARTS
EUROPEAN TOUR
MÜNCHEN, 1. FORDULÓ
Joe Cullen (angol, 82.40)–Kovács Patrik (85.54) 3–6

 

Ezek is érdekelhetik