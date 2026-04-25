Érdi Mária bronzérmes lett a franciaországi Grand Slam-versenyen

Csapata közlése szerint az MVM Zrt. világ- és Európa-bajnoka erős mezőnyben állhatott dobogóra az olimpiai ILCA 6 hajóosztályban: az aranyérmet az amerikai Charlotte Rose szerezte meg, a második az ír Eve McMahon lett.

Érdi az éremfutamok során kihozta a maximumot a lehetőségeiből, és bár az ezüstérem megszerzésére már kevés esély mutatkozott, a záró napon mutatott taktikus vitorlázása biztos bronzot ért.

„Örülök, hogy dobogón zártam. Az első éremfutamban taktikailag nagyon jól vitorláztam, utána már könnyebb dolgom volt a zárófutamban” – értékelt.

A felkészülést egy egyhetes helyszíni edzőtábor előzte meg, amely során Érdi erős mezőnyben tudott edzőfutamokat teljesíteni. A magyar vitorlázó kiemelte: fizikailag már újra jó állapotban van, a rehabilitációs időszakot maga mögött hagyta, most a versenyritmus visszanyerése a fő cél.

„Úgy érzem, visszajött az erőnlétem és az állóképességem, most már inkább a nagy mezőnyben való versenyzéshez kell újra alkalmazkodnom” – fogalmazott.

A következő fontos állomás a májusi Európa-bajnokság lesz, amelyet a horvátországi Splitben rendeznek. Érdi a kontinensviadal előtt még egy versenyt tervez, amennyiben a körülmények megfelelőek lesznek.