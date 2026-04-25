Érdi Mária bronzérmes lett a franciaországi Grand Slam-versenyen

2026.04.25. 17:29
vitorlás Grand Slam Érdi Mária vitorlázás
Érdi Mária a harmadik helyen végzett az év második vitorlás Grand Slam-állomásán, a hyeres-i Francia Olimpiai Hét elnevezésű versenyen.

Csapata közlése szerint az MVM Zrt. világ- és Európa-bajnoka erős mezőnyben állhatott dobogóra az olimpiai ILCA 6 hajóosztályban: az aranyérmet az amerikai Charlotte Rose szerezte meg, a második az ír Eve McMahon lett.

Érdi az éremfutamok során kihozta a maximumot a lehetőségeiből, és bár az ezüstérem megszerzésére már kevés esély mutatkozott, a záró napon mutatott taktikus vitorlázása biztos bronzot ért.

„Örülök, hogy dobogón zártam. Az első éremfutamban taktikailag nagyon jól vitorláztam, utána már könnyebb dolgom volt a zárófutamban” – értékelt.

A felkészülést egy egyhetes helyszíni edzőtábor előzte meg, amely során Érdi erős mezőnyben tudott edzőfutamokat teljesíteni. A magyar vitorlázó kiemelte: fizikailag már újra jó állapotban van, a rehabilitációs időszakot maga mögött hagyta, most a versenyritmus visszanyerése a fő cél.

„Úgy érzem, visszajött az erőnlétem és az állóképességem, most már inkább a nagy mezőnyben való versenyzéshez kell újra alkalmazkodnom” – fogalmazott.

A következő fontos állomás a májusi Európa-bajnokság lesz, amelyet a horvátországi Splitben rendeznek. Érdi a kontinensviadal előtt még egy versenyt tervez, amennyiben a körülmények megfelelőek lesznek.

 

Vadnai Jonatánt remek kezdés után norovírus döntötte le a lábáról

Egyéb egyéni
2026.04.16. 11:37

Csomai József: Érdekesen, barátsággal, kíváncsian

Utánpótlássport
2026.04.03. 16:21

Vitorlázás: Érdi Mária is feladta a mallorcai vitorlásversenyt

Egyéb egyéni
2026.04.03. 10:54

Vitorlázás: Érdi Mária aranyéremmel hangolt a versenyszezonra

Egyéb egyéni
2026.03.20. 09:43

Érdi Mária nyerte meg a mallorcai vitorlásversenyt

Egyéb egyéni
2026.03.16. 13:35

Kell egy válogatott! – Vincze Szabolcs jegyzete

Egyéb egyéni
2026.03.08. 08:00

Dupla edzőtábor vár a most szerveződő magyar válogatottra

Egyéb egyéni
2026.03.08. 08:00

Vadnai Jonatán: Nekem kellett eldöntenem, mi az, amit bevállalok

Egyéb egyéni
2026.03.03. 07:32
Ezek is érdekelhetik