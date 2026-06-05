Nemzeti Sportrádió

Kevesebb mint két hónap van hátra a Kékszalag rajtjáig

V. SZ.V. SZ.
2026.06.05. 08:57
null
Az 58. Kékszalag főszereplői (balról jobbra): Józsa Márton (Fifty-Fifty), Kalocsai Zsolt (RSM), Virág Flóra (Team Kaáli), Tuss Réka (HEPP), Hrehuss Pál (Kishamis) (Fotó: Török Attila)
Címkék
vitorlásverseny Kékszalag vitorlázás
Július 30-án rajtol Balatonfüredről Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő vitorlásversenye, az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj, amelyen tavaly rekordok születtek, idén taktikusabb verseny várható.

Ahogy tavaly az erős szél határozta meg a Kékszalag végeredményét, idén a víz írhatja át a forgatókönyvet, ha ugyanis az aszályos nyár miatt alacsony lesz a vízállás a Balatonban, akkor július elején módosíthatják a hagyományos útvonalat is.

„Mindenki jó érzéssel gondol vissza a tavalyi, szinte tökéletes szélviszonyokra, de idén erre aligha számíthatunk. Csapatunk kifejezetten szereti a taktikus, kiélezett küzdelmet. Maga a verseny nagyon vegyes mezőnyt mozgat meg, rengeteg izgalmas csatával az egyes kategóriákban, ez a regatta valóban a sportágunk ünnepe” – mondta Józsa Márton, a Fifty-Fifty kétárbócos katamarán kormányosa, amely tavaly 4 óra 24 perc 11 másodperces gyorsasági rekorddal ért célba.

Idén a májusban elhunyt magyar vitorláslegendára, a korábbi Kékszalag-győztes Tuss Miklósra is emlékeznek a versenyen, lánya, Tuss Réka lesz a HEPP nevű hajó kormányosa, ami azt is szimbolizálja, hogy a vitorlázásban a generációk közötti folytonosság is hangsúlyos.

„A Kékszalag méltán vonzza magára évről évre a sportszerető közönség és a média kitüntetett figyelmét. Tavaly a rendkívüli időjárás és a történelmi rekordok is megerősítették ezt a státuszt. Ez a versenyek versenye, amelyen a legkülönbözőbb hajóosztályok küzdenek egymással – fogalmazott az esemény sajtótájékoztatóján Gellér László professzor, a Magyar Vitorlásszövetség (MVSZ) elnöke. – A Balaton a vitorlássport bölcsője. Innen indulnak el a legnagyobb tehetségeink, köztük a világ- és Európa-bajnok Érdi Mária, aki alig két hete nyert újra Európa-bajnoki címet, és ezzel ismét a kontinens csúcsára repítette a hazai vitorlázást. Büszkék lehetünk az olimpiai és világbajnoki negyedik Vadnai Jonatánra is, aki jelenleg a világranglista harmadik helyén áll, illetve a teljes utánpótláscsapatra.”

Az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj július 30-án reggel rajtol, az ünnepélyes díjkiosztóra pedig augusztus 1-jén este 18 órakor kerül sor a balatonfüredi Gyógy téren. A versenyt a Vitorlás téren felállított kijelzőn élőben lehet követni.

 

vitorlásverseny Kékszalag vitorlázás
Legfrissebb hírek

Érettségiről toppantak be a vb-re, harcoltak azért, amiért kimentek

Egyéb egyéni
2026.06.03. 09:11

Érdi Mária: A célunk, hogy a világ legjobbjai legyünk

Egyéb egyéni
2026.05.28. 14:00

Érdi Mária: Pályafutásom legnagyobb mélypontján vagyok túl

Egyéb egyéni
2026.05.27. 11:26

Vitorlázás: egy futamot sem tudtak rendezni csütörtökön az ILCA Eb-n

Egyéb egyéni
2026.05.21. 20:06

Vitorlázás: Érdi Mária továbbra is az élen az ILCA Eb-n

Egyéb egyéni
2026.05.20. 17:26

Vitorlázás: Érdi Mária az élre állt az ILCA Eb-n

Egyéb egyéni
2026.05.19. 18:08

ILCA Eb: Érdi Mária kilencedik az első nap után

Egyéb egyéni
2026.05.18. 19:35

Vitorlázás: több mint 150 hajóval indult a hazai idény; Litkeyék nyerték a Soling-vb-t

Egyéb egyéni
2026.05.16. 19:35
Ezek is érdekelhetik