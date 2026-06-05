Kevesebb mint két hónap van hátra a Kékszalag rajtjáig

Ahogy tavaly az erős szél határozta meg a Kékszalag végeredményét, idén a víz írhatja át a forgatókönyvet, ha ugyanis az aszályos nyár miatt alacsony lesz a vízállás a Balatonban, akkor július elején módosíthatják a hagyományos útvonalat is.

„Mindenki jó érzéssel gondol vissza a tavalyi, szinte tökéletes szélviszonyokra, de idén erre aligha számíthatunk. Csapatunk kifejezetten szereti a taktikus, kiélezett küzdelmet. Maga a verseny nagyon vegyes mezőnyt mozgat meg, rengeteg izgalmas csatával az egyes kategóriákban, ez a regatta valóban a sportágunk ünnepe” – mondta Józsa Márton, a Fifty-Fifty kétárbócos katamarán kormányosa, amely tavaly 4 óra 24 perc 11 másodperces gyorsasági rekorddal ért célba.

Idén a májusban elhunyt magyar vitorláslegendára, a korábbi Kékszalag-győztes Tuss Miklósra is emlékeznek a versenyen, lánya, Tuss Réka lesz a HEPP nevű hajó kormányosa, ami azt is szimbolizálja, hogy a vitorlázásban a generációk közötti folytonosság is hangsúlyos.

„A Kékszalag méltán vonzza magára évről évre a sportszerető közönség és a média kitüntetett figyelmét. Tavaly a rendkívüli időjárás és a történelmi rekordok is megerősítették ezt a státuszt. Ez a versenyek versenye, amelyen a legkülönbözőbb hajóosztályok küzdenek egymással – fogalmazott az esemény sajtótájékoztatóján Gellér László professzor, a Magyar Vitorlásszövetség (MVSZ) elnöke. – A Balaton a vitorlássport bölcsője. Innen indulnak el a legnagyobb tehetségeink, köztük a világ- és Európa-bajnok Érdi Mária, aki alig két hete nyert újra Európa-bajnoki címet, és ezzel ismét a kontinens csúcsára repítette a hazai vitorlázást. Büszkék lehetünk az olimpiai és világbajnoki negyedik Vadnai Jonatánra is, aki jelenleg a világranglista harmadik helyén áll, illetve a teljes utánpótláscsapatra.”

Az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj július 30-án reggel rajtol, az ünnepélyes díjkiosztóra pedig augusztus 1-jén este 18 órakor kerül sor a balatonfüredi Gyógy téren. A versenyt a Vitorlás téren felállított kijelzőn élőben lehet követni.