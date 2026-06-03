Érettségiről toppantak be a vb-re, harcoltak azért, amiért kimentek

Az öt napig tartó 49er, a 49erFX és Nacra 17-világbajnokságon (mind a három olimpiai hajóosztály) három fiatal magyar csapat indult, elsősorban a tapasztalatszerzés volt a fő céljuk. 49er-ben a Kis-Szögyémi Soma, De Jonghe Arthur és a Szabó-Roni Oszkár, Pais-Hank Olivér kettős, 49erFX-ben pedig Fehér Boróka, Fehér Szonja páros indult, ők már előtte, a hyeres-i Grand Slamen is kifejezetten biztatóan vitorláztak.

A világbajnokságon a kvalifikációt követően az Ezüst-csoportban versenyző Fehér Boróka, Fehér Szonja kettős a 22. (összetettben 47.), Szabó-Roni Oszkár és Pais-Hank Olivér egysége a 28. (összetettben 53.) helyen végzett, a Bronz-csoportban vitorlázó Kis-Szögyémi Soma, De Jonghe Arthur duó pedig a csoportjában a 6., összetettben a 60. lett.

„Első felnőtt-világbajnokságunkon nagyjából hoztuk azt, amit szerettünk volna – kezdte értékelését Fehér Boróka. – A mezőny kemény volt, a hajóosztály legjobbjai gyűltek össze, országonként minimum két egység. Már a kvalifikációs futamok is nehezek voltak, amin az sem segített, hogy három olyan napunk is volt, amikor legalább tizenöt csomós volt a szél, és kettő olyan, amikor erősebben, húsz-huszonöt csomóval is fújt. Ez nagyon fárasztó volt, rengeteg munkát igényelt, de azért edzettünk annyit télen, hogy több ilyen napot is végig tudjunk nyomni. A hajókezelésünk szerintem stabil maradt végig, komfortosan éreztük magunkat a nagy szélben is, ami jó jel a jövőre nézve. Minden futamot végigvitorláztunk, egyszer sem kellett kiállnunk.”

A páros szerint a Grand Slam-versenyekkel összehasonlítva a mezőny hasonló erősségű volt, mint az első, palmai viadal, zömmel náluk idősebbekkel versenyeztek, ugyanis a korosztályukból sokan el sem jöttek, csak a hongkongiak, a svájciak és a lengyelek voltak ott.

„A világbajnokság előtt írtuk az érettségit, így mondhatni kicsit beestünk a vb-re, nem voltunk olyan helyzetben, mint a legtöbben, akik hetekig kint gyakoroltak előtte – vette át a szót Fehér Szonja. – Ráadásul nekünk ez teljesen új helyszín volt, meg kellett tapasztalnunk a verseny menetét, a szervezést, összességében hat napot vitorláztunk végig, ami kemény. A vb után másfél hét pihenőt követően jön egy kéthetes nyári edzőtábor Portugáliában, a következő versenyünk pedig a júliusi nyílt Európa-bajnokság lesz, ahol hasonlóan erős mezőny várható. A fő célunk ott is a tapasztalatszerzés lesz, a Kiel melletti helyszínt, a szeleket és az időjárást jól ismerjük, sokat vitorláztunk ott az elmúlt években.”

A világbajnokságon teljesült a cél, a 2028-os Los Angeles-i olimpiát megcélzó Fehér Boróka , Fehér Szonja páros csak erősebb és tapasztaltabb lett, fő versenyük idén novemberben a junior világ- és Európa-bajnokság lesz, amelyen az eredmények is többet számítanak majd.