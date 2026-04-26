A szumó visszakerült a világjátékok programjába

2026.04.26. 14:06
A szumó visszatér a Világjátékokra (Fotó: Getty Images)
A Nemzetközi Világjátékok Szövetsége (IWGA) Lausanne-ban tartott közgyűlésén hivatalosan is bemutatta a 2029-es Világjátékok sportági programját, amelyben ismét helyet kapott a szumó.

Ancsin László, a Magyar Sumo Szakszövetség elnöke, egyben az európai szövetség alelnöke szerint ez nemcsak presztízskérdés, hanem egyértelmű jelzés is a sportág erejéről és életképességéről. Mint fogalmazott, a Világjátékok programjába való visszakerülés egy ciklus kihagyása után különösen nagy jelentőségű, mivel azt mutatja, a szumó továbbra is stabil része a nem olimpiai sportágak elitjének.

A szumó korábban hosszú időn keresztül megszakítás nélkül szerepelt a nem olimpiai sportágakat felvonultató Világjátékok műsorán. Már a 2005-ös, duisburgi eseményen jelen volt, azóta minden alkalommal szerepelt a programban egészen a 2025-ös kihagyásig.

Ancsin László kiemelte, hogy a döntés motivációs szempontból különösen fontos a fiatalok számára, mert az Európa-bajnokságok és a világbajnokságok mellett a Világjátékok olyan mérföldkő, amelyért hosszú távon lehet és érdemes dolgozni. A következő Világjátékoknak 2029. július 19. és 29. között a németországi Karlsruhe ad majd otthont, ahol várhatóan több mint négyezer sportoló versenyez.

 

