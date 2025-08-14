Világjátékok: Szolnoki Olivér aranyérmes biliárdban

A viadal honlapja szerint a tavalyi Európa-bajnokságon is győztes magyar versenyző a csütörtöki fináléban 9–7-re nyert a perui Gerson Martínez ellen.

„Még nem igazán dolgoztam fel a sikert, mert a meccs után egyből doppingellenőrzésre kellett mennem, de nagy élmény volt belökni az utolsó golyót, főleg, hogy sok magyar sportoló, edző és vezető ott volt” – értékelt a 28 éves játékos az M1 aktuális csatornának a finálé után.

Szolnoki elmondta, két fordulópontja volt a mérkőzésnek: egyrészt, amikor 0–2-nél az ellenfele hibázott, ezt ki tudta használni és 0–3 vagy 0–4 helyett 4-2-re már ő vezetett, majd 7–7-es állásnál, amikor élni tudott a perui egy hibája utáni esélyével.

„Igyekeztem gyorsan túllépni a rontásaimon, mert tudtam, hogy ez egy döntő, a karrierünk talán legfontosabb mérkőzése, így lesz rajta és rajtam is nyomás és jönni fognak a hibák. Próbáltam a legjobbat kihozni minden lökésemből, tudtam előnyt kovácsolni abból, hogy hibázgatott” – elevenítette fel a történteket Szolnoki.

A magyar biliárdozó kifejtette, a taktikája része volt, hogy próbált sok biztonságit lökni, ezzel kényszerítve rontásra az ellenfelét, ami „néha bejött, néha nem”.

Szolnoki elmondta, sok ideje nem lesz pihenni vagy ünnepelni, mert pénteken már utazik haza Magyarországra, majd egynapos pihenőt követően az Egyesült Államokba repül tovább egy újabb versenyre.

A magyar küldöttség nyolc arany-, hét ezüst- és öt bronzéremmel áll a nem olimpiai sportágak legnagyobb seregszemléjén.