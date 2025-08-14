Enahoro ezüstérmes lett erőemelésben a Világjátékokon

A középsúlyú sportoló 817.5 kilogrammos összteljesítménnyel 113.38 pontot szerzett. Ezzel épphogy, 31 század ponttal előzte meg a harmadik helyezett norvég riválisát, a győztes brit erőemelőtől (120.90 pont) viszont jócskán elmaradt. Az M1 aktuális csatorna helyszíni stábjának a nigériai születésű Asein felidézte: 2016-ban érkezett Magyarországra, mivel vegyészmérnöknek tanult a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.

„Az erőemeléssel is itt ismerkedtem meg, aztán megkaptam a lehetőséget, hogy magyar válogatott legyek” – idézte fel a kezdeteket Asein, aki 2021-ben már el tudott indulni a svédországi világbajnokságon, ahol 11. lett. „Sosem gondoltam volna, hogy ilyen szintre eljuthatok. Az, hogy Magyarországot képviselhetem ebben a sportágban a legmagasabb szinten, fantasztikus és csodálatos lehetőség, nagyon hálás vagyok érte.”

A magyar küldöttség így tíz arany-, nyolc ezüst- és öt bronzéremmel áll a nem olimpiai sportágak legnagyobb seregszemléjén.