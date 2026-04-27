A FIDE is tagja lett a Nemzetközi Világjátékok Szövetségének

A döntést az IWGA tagjai hozták meg a lausanne-i Olimpiai Múzeumban tartott hétvégi éves közgyűlésen. Ezzel az IWGA tagszövetségeinek száma 40-re emelkedett.

„A sakk a világ egyik legszélesebb körben gyakorolt és elismert sportja, és felvétele tükrözi elkötelezettségünket a sokszínűség iránt, így a szellemi sportoknak is a befogadása mellett” – nyilatkozta a FIDE honlapján Joachim Gossow, az IWGA vezérigazgatója.

Arkagyij Dvorkovics, a FIDE elnöke így reagált a taggá válásra: „A sakk egy valóban globális sport, amely a stratégia, a fegyelem és a kreativitás révén több millió játékost egyesít a kontinenseken. Az IWGA-ba való felvétele tükrözi a szellemi sportok növekvő elismerését a hagyományos sportágak mellett.”

Világjátékokat legutóbb 2025-ben rendeztek, akkor a kínai Csengtuban több mint 110 ország 5000 sportolója versenyzett 34 - többségében nem olimpiai - sportágban. Magyarország 72 sportolóval vett részt 19 sportágban, a csapat összmérlege 24 érem (11 arany, nyolc ezüst és öt bronz) volt. A következő - sorszáma szerint 13. - csúcseseményt 2029. július 19. és 29. között tartják a németországi Karlsruhéban.