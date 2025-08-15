Hatodik az erőemelő Budai Kristóf a világjátékokon

A magyar versenyző mindegyik kísérlete sikeres volt a szuper nehézsúlyúak között. Az M1 aktuális csatorna helyszíni stábjának elmondta, éppen az volt a legfontosabb cél, hogy ne legyenek hibás gyakorlatai, próbálja megy lépésről lépésre felépíteni az összetett eredményét.

„Mert egy stabil összetett építésével el tudjuk azt érni, hogy ha valaki hibázik, azt be tudjuk hozni – indokolta a választott taktikáját. – Én próbáltam a legjobbat hozni, örülök a hatodik helynek is.”

Budai Kristóf a viadal honlapja szerint 902.5 kilogrammos teljesítménnyel zárt. A nála 12 kilóval nehezebb győztes georgiai Temuri Szamharadze 990 kilogrammot emelt.

A magyar küldöttség tíz arany-, nyolc ezüst- és öt bronzéremmel áll a nem olimpiai sportágak legnagyobb seregszemléjén.