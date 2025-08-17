Nemzeti Sportrádió

Mészáros János elégedett a magyar csapat csengtui teljesítményével

Vágólapra másolva!
2025.08.17. 10:59
null
Mészáros János szerint magas színvonalú versenyt rendeztek a kínaiak (Fotó: Nemzeti Sport)
Címkék
Világjátékok Mészáros János Csengtu
Mészáros János, a Nemzeti Versenysportszövetség (NVESZ) elnöke elégedetten nyilatkozott a magyar csapat teljesítményéről a kínai Csengtuban vasárnap (ma) záruló Világjátékokon.

A sportvezető az utolsó magyar érdekeltségű esemény, a strandkorfballosok elveszített bronzmérkőzése után az M1 aktuális csatornának kijelentette: a 24 érem, 11 arany-, nyolc ezüst- és öt bronz medália megszerzésével elégedett, ráadásul a két legfényesebb színű érem összesen 19 döntőt jelentett, azaz lehetett volna még több az aranyból. 

„Mindenki elégedett lehet, aki itt volt, sok olyan sportág szerepelt jól, amelyben korábban nem voltak sikerek” – mondta Mészáros, külön kiemelve a biliárdos Szolnoki Olivér első, valamint a fallabdázó Farkas Balázs második helyét. Utóbbi kapcsán megjegyezte, már a mostani edzője, Krajcsák Márk pályafutását is végigkísérte, ennek fényében is „fantasztikus meglepetés”, hogy a sportoló a dobogó második fokára állhatott fel. 

„A 2005-ös, duisburgi Világjátékok óta mindegyiken ott voltam, ez a mostani minden idők legmagasabb színvonalon megrendezett eseménye volt, a kínaiak fantasztikus, olimpiai rendezésre is megfelelő körülményeket teremtettek” – dicsérte a csengtui szervezőket az NVESZ elnöke. 

Mészáros szerint a házigazdák barátságosak voltak és mindent megtettek azért, hogy mindenki jól érezze magát, a szállás és az ellátás is megfelelő volt. 

„Erős két hét volt ez nekünk is, úgyhogy bár még vár ránk otthon is némi munka, azt hiszem, elküldöm majd a kollégákat néhány nap szabadságra, hogy ki tudják pihenni magukat” – zárta Mészáros János. 

A magyarok néhány számmal a zárás előtt az éremtáblázat hatodik helyén állnak a nem olimpiai sportágak multisporteseményén.

 

Világjátékok Mészáros János Csengtu
Legfrissebb hírek

Aranyérmes lett a magyar aerodance-csapat a világjátékokon

Egyéb csapat
21 órája

Hatodik az erőemelő Budai Kristóf a világjátékokon

Egyéb egyéni
2025.08.15. 16:46

Világjátékok: a negyedik helyen végzett a sportaerobik csoport

Egyéb egyéni
2025.08.15. 15:42

Enahoro ezüstérmes lett erőemelésben a Világjátékokon

Egyéb egyéni
2025.08.14. 16:26

Világjátékok: Veres Roland és Busa Andrea is aranyérmes kick-boxban

Egyéb egyéni
2025.08.14. 12:46

Világjátékok: Szolnoki Olivér aranyérmes biliárdban

Egyéb egyéni
2025.08.14. 08:24

Két magyar kick-boxos is döntős a világjátékokon

Egyéb egyéni
2025.08.13. 16:33

A biliárdozó Szolnoki Olivér döntős a világjátékokon

Egyéb egyéni
2025.08.13. 14:55
Ezek is érdekelhetik