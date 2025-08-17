Mészáros János elégedett a magyar csapat csengtui teljesítményével

A sportvezető az utolsó magyar érdekeltségű esemény, a strandkorfballosok elveszített bronzmérkőzése után az M1 aktuális csatornának kijelentette: a 24 érem, 11 arany-, nyolc ezüst- és öt bronz medália megszerzésével elégedett, ráadásul a két legfényesebb színű érem összesen 19 döntőt jelentett, azaz lehetett volna még több az aranyból.

„Mindenki elégedett lehet, aki itt volt, sok olyan sportág szerepelt jól, amelyben korábban nem voltak sikerek” – mondta Mészáros, külön kiemelve a biliárdos Szolnoki Olivér első, valamint a fallabdázó Farkas Balázs második helyét. Utóbbi kapcsán megjegyezte, már a mostani edzője, Krajcsák Márk pályafutását is végigkísérte, ennek fényében is „fantasztikus meglepetés”, hogy a sportoló a dobogó második fokára állhatott fel.

„A 2005-ös, duisburgi Világjátékok óta mindegyiken ott voltam, ez a mostani minden idők legmagasabb színvonalon megrendezett eseménye volt, a kínaiak fantasztikus, olimpiai rendezésre is megfelelő körülményeket teremtettek” – dicsérte a csengtui szervezőket az NVESZ elnöke.

Mészáros szerint a házigazdák barátságosak voltak és mindent megtettek azért, hogy mindenki jól érezze magát, a szállás és az ellátás is megfelelő volt.

„Erős két hét volt ez nekünk is, úgyhogy bár még vár ránk otthon is némi munka, azt hiszem, elküldöm majd a kollégákat néhány nap szabadságra, hogy ki tudják pihenni magukat” – zárta Mészáros János.

A magyarok néhány számmal a zárás előtt az éremtáblázat hatodik helyén állnak a nem olimpiai sportágak multisporteseményén.