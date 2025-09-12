Tizenegy magyar versenyző szerepel a thaiföldi szumó-vb-n

„Ez számunkra kiemelt jelentőségű verseny, hiszen az idén sajnos a Világjátékokról lemaradtunk, részben sportpolitikai okok miatt, mivel a sportág japán gyökerei miatt Kínában nem szerepelt a programban. Éppen ezért ez a vb most sokkal fontosabb, mint máskor” – hangsúlyozta a Magyar Szumószakszövetség pénteki közleményében az elnök Ancsin László.

A válogatott – a tájékoztatás szerint – sikeres felkészülésen van túl, és a hazai rendezésű Európa-bajnokságon látott formák alapján biztatóak a kilátások.

„Kiemelném például Szilágyi Eriket, aki hatalmas ellenfeleket győzött le: igazi példája annak, hogy kicsi a bors, de erős – mondta az elnök a thaiföldi vb-re vonatkozó várakozásaira rátérve. – Az elmúlt években rendre hoztunk érmet a vb-kről, két éve Elekes Enikő szerzett aranyat, és most is benne van a pakliban két-három érem. Ez persze mindig azon múlik, hogy a versenyzők az adott pillanatban milyen formát tudnak hozni.”

A női csapat is biztató előjelekkel készül, mint azt Ancsin László megjegyezte: „Régebben főleg nehézsúlyban voltak erős versenyzőink, most a kisebb súlycsoportokban erősek a lányaink, és ott is bízunk egy éremben.”

A sportág nemzetközi mezőnye egyre erősebb, új országok is felzárkóznak az elnök meglátása szerint. Példaként említette a norvégokat, akik egyre több világversenyen szereznek dobogós helyezést.

A világbajnokságon szereplő magyar válogatott névsora

Varga Lili (junior, 75 kg)

Jakab Martin (junior, 80 kg)

Kék Milán (junior, 100 kg)

Korponai Márk (junior, +100 kg)

Kaszás Elza (felnőtt, 60 kg)

Kaszás Lilla (felnőtt, 73 kg)

Zsivnovszki Péter (felnőtt, 85 kg)

Délceg József (felnőtt, 100 kg)

Gyuricza Marcell (felnőtt, 115 kg)

Pap Arnold (felnőtt, +115 kg)

Szilágyi Erik (felnőtt, open)