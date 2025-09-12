Nemzeti Sportrádió

Tizenegy magyar versenyző szerepel a thaiföldi szumó-vb-n

Vágólapra másolva!
2025.09.12. 13:09
null
Fotó: Magyar Szumó Szakszövetség
Címkék
szumó szumó-vb Ancsin László
Tizenegy magyar versenyző – négy junior és hét felnőtt szumós – szerepel Bangkokban a sportág szombaton és vasárnap rendezendő világbajnokságán.

„Ez számunkra kiemelt jelentőségű verseny, hiszen az idén sajnos a Világjátékokról lemaradtunk, részben sportpolitikai okok miatt, mivel a sportág japán gyökerei miatt Kínában nem szerepelt a programban. Éppen ezért ez a vb most sokkal fontosabb, mint máskor” – hangsúlyozta a Magyar Szumószakszövetség pénteki közleményében az elnök Ancsin László.

A válogatott – a tájékoztatás szerint – sikeres felkészülésen van túl, és a hazai rendezésű Európa-bajnokságon látott formák alapján biztatóak a kilátások.

„Kiemelném például Szilágyi Eriket, aki hatalmas ellenfeleket győzött le: igazi példája annak, hogy kicsi a bors, de erős – mondta az elnök a thaiföldi vb-re vonatkozó várakozásaira rátérve. – Az elmúlt években rendre hoztunk érmet a vb-kről, két éve Elekes Enikő szerzett aranyat, és most is benne van a pakliban két-három érem. Ez persze mindig azon múlik, hogy a versenyzők az adott pillanatban milyen formát tudnak hozni.”

A női csapat is biztató előjelekkel készül, mint azt Ancsin László megjegyezte: „Régebben főleg nehézsúlyban voltak erős versenyzőink, most a kisebb súlycsoportokban erősek a lányaink, és ott is bízunk egy éremben.”

A sportág nemzetközi mezőnye egyre erősebb, új országok is felzárkóznak az elnök meglátása szerint. Példaként említette a norvégokat, akik egyre több világversenyen szereznek dobogós helyezést.

A világbajnokságon szereplő magyar válogatott névsora
Varga Lili (junior, 75 kg)
Jakab Martin (junior, 80 kg)
Kék Milán (junior, 100 kg)
Korponai Márk (junior, +100 kg)
Kaszás Elza (felnőtt, 60 kg)
Kaszás Lilla (felnőtt, 73 kg)
Zsivnovszki Péter (felnőtt, 85 kg)
Délceg József (felnőtt, 100 kg)
Gyuricza Marcell (felnőtt, 115 kg)
Pap Arnold (felnőtt, +115 kg)
Szilágyi Erik (felnőtt, open)

 

szumó szumó-vb Ancsin László
Legfrissebb hírek

Huszonöt éremmel zártak a mieink a szumó Eb-n

Egyéb egyéni
2025.05.26. 09:11

Szumó Eb: újabb négy magyar érem az utánpótlás korosztályban

Egyéb egyéni
2025.05.25. 09:35

Tizennégy magyar érem a hazai szumó Eb első napján

Egyéb egyéni
2025.05.24. 11:03

Szumó Eb: harminchét fős magyar csapat indul Szigetszentmiklóson

Egyéb egyéni
2025.05.15. 13:11

Eb-rendezéssel ünnepli fennállása harmincadik évfordulóját a Magyar Sumo Szakszövetség

Egyéb egyéni
2025.03.06. 13:22

Szigetszentmiklóson rendezik meg az idei szumó Eb-t

Egyéb egyéni
2025.02.12. 18:18

Magyarországon rendezik a szumó Európa-bajnokságot

Csupasport
2025.02.12. 16:01

Két ötödik helyet szerzett a magyar válogatott a szumó-világbajnokságon

Egyéb egyéni
2024.09.09. 09:22
Ezek is érdekelhetik