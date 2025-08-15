Nemzeti Sportrádió

Világjátékok: a negyedik helyen végzett a sportaerobik csoport

2025.08.15. 15:42
A negyedik helyen végzett a sportaerobik csoport (Fotó: NVESZ Média)
Címkék
aerobik Világjátékok sportaerobik
A negyedik helyen végzett a magyar sportaerobik csoport pénteken a kínai Csengtuban zajló Világjátékokon.

 

A Kőnig Antónia, Lőcsei Zoltán, Fejér Fruzsina, Himmel Tünde és Mikulecz András alkotta csapat a selejtezőben 18.855 pontot ért el, ezzel bejutott a négyes döntőbe, megelőzve a spanyolokat, akiknél többek között az egyéni világbajnok Mane Miquel is szerepelt. A fináléban a magyarok ugyanannyi pontot szereztek, mint az elődöntőben, ez pedig a negyedik helyre volt elég. Az aranyérmet Kína szerezte meg, megelőzve Olaszországot és Romániát.

A magyar aerobikosok az M1 aktuális csatorna stábjának elmondták, hogy bravúrnak számít a döntős szereplés, mivel nem ez a kategória az erősségük. Hozzátették, nagyon várják a szombati versenyt, amikor az aerodance-csoport számban világbajnoki címvédőként mutathatják be tudásukat.

Ha valaki a játékok előtt azt mondja, hogy negyedikek leszünk ebben az erős mezőnyben, elfogadtuk volna. A csoport két hibátlan gyakorlatot mutatott be, ami dicséretes” – értékelt a magyar szövetség hírlevelében Sinkó Andrea, a válogatott egyik felkészítője.

A magyar küldöttség tíz arany-, nyolc ezüst- és öt bronzéremmel áll a nem olimpiai sportágak legnagyobb seregszemléjén.

Fotó: NVESZ Média

 

