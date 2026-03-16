Los Angeles már nehezen elérhető, középpontban a 2032-es és 2036-os olimpia a súlyemelőknél

2026.03.16. 09:45
null
Fotó: Czinege Melinda
súlyemelés Pálinkás Gergely Gyurkovics Ferenc
Változásokkal indult az év a Magyar Súlyemelő-szövetségnél, hiszen januárban az addigi szövetségi kapitány, Gyurkovics Ferenc saját kérésére, közös megegyezéssel távozott, helyére Pálinkás Gergelyt nevezte ki a honi szövetség.

Nagy Péter szűk egy éve lett a Magyar Súlyemelő-szövetség elnöke, az ő irányításával, szakemberekkel új alapokra próbálták helyezni itthon a szebb napokat is látott sportágat. Pozitív folyamatok indultak el a magyar súlyemelésben, ezért januárban, kissé váratlanul érkezett a hír, hogy Gyurkovics Ferenc távozik a szövetségi kapitányi posztjáról. A szövetség nyílt pályázatot írt ki a betöltendő pozícióra, végül Pálinkás Gergely lett a befutó. A 36 éves szakember kiemelte, jó néhány dologban egyezik a véleménye elődjével, így a megkezdett munka folytatódhat.

Pálinkás Gergely a tudományos és a gyakorlati oldalt is átlátja (Fotó: sulyemelok.hu)

„Ferivel hasonlóképpen gondolkozunk hasonlók az edzői elképzeléseink, dolgoztunk is korábban együtt – mondta a Nemzeti Sportnak Pálinkás Gergely. – Olyan embert kerestek a szövetségnél, aki a tudományos és gyakorlati oldalt is átlátja. Mind a ketten abban gondolkodunk, hogy az edzői munkához és a felkészülés magasabb szintre emeléséhez a tudományra is támaszkodjunk, mérési alapokkal tervezzük meg a sportolóink programját. Ebben nekem könnyebb helyzetem van, épp a közeljövőben kell megvédenem a doktori disszertációmat ebben a témában.”

Pálinkás a bátyjának is köszönhetően kezdett el először sportolni a súlyemelés világában, később pedig edzőnek állt.

„Teljesen másik sportágból, a küzdősportokból érkeztem. A bátyám már a gimnáziumban súlyzós edzéseket végzett, és amikor láttam versenyezni, úgy gondoltam, beépítem az én felkészülésembe is, így az elején kiegészítő elemként űztem. Annyira megtetszett, hogy végül átpártoltam, majd később az edzősködésbe is belevágtam.”

Az edzői pálya mellett a Testnevelési Egyetemen dolgozik kutatóként, most pedig mindkét területen elismert eredményeinek köszönhetően lett minden idők legfiatalabb magyar szövetségi kapitánya. Bár a 2028-as olimpiát sem engedik el, Los Angeles nehezen elérhető cél, ezért nagy hangsúlyt kap az utánpótlás fejlesztése.

„Akad néhány versenyzőnk, akiknek lehet esélye a 2028-as olimpiára, értük mindent meg fogunk tenni. Emellett az utánpótlás fejlesztésére helyezünk hangsúlyt, a 2032-es és 2036-os ötkarikás játékokat szem előtt tartva. Ebben az évben áprilisban lesz a felnőttek Európa-bajnoksága, itt még nem lehet kvótákért harcolni, ám az őszi kínai világbajnokságon már igen.”

 

