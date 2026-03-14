Gulyás Michelle és a BHSE győzött a nőknél a nyílt fedett pályás öttusa ob-n

A nők kedden kezdtek, a selejtezőben két csoportban zajlottak a küzdelmek, az A-ban 32, a B-ben 33 öttusázó indult, és a szokásostól eltérően nem az első 18, hanem 24 hely ért továbbjutást. Szerdán következett a rangsoroló vívás, csütörtökön pedig az elődöntő. A két 24 fős csoportból az első 12-12 helyezett az A döntőbe került, a többiek a B-ben folytathatták a szereplésüket. A 22 magyar indulóból 16 volt ott a második szakaszban, mindkét csoportban nyolc magyar öttusázó versenyzett és mindegyikből öt jutott a fináléba.

A 2024-ben olimpiai bajnok, a tavalyi szezon jelentős részét könyöksérülés miatt kihagyó Gulyás Michelle magas színvonalon, kiegyensúlyozottan versenyzett. A táblavívásban az elődöntőig jutott, az akadálypályán a legjobbtól nem sokkal elmaradva ötödik, majd az idén 200-ról 100 méteresre csökkentett úszásban hetedik lett, így a négy helyett immár öt lövészettel megszakított 3000 méteres futásnak másodikként vágott neki, az orosz Alisza Melihova után 16 másodperccel. Mindegyik lövészete gyors volt, fokozatosan ledolgozta a hátrányát, majd élre állt és magabiztos előnnyel elsőként futott a célba.

„Nagyon jó érzések vannak bennem, mert olyan edzőkkel dolgozhatok, akik lehetővé teszik számomra, hogy ilyen eredményeket érjek el – mondta ötödik bajnoki címe megszerzése után. – Tíz hónapos versenyszünetet követően a fő cél a versenyrutin visszaszerzése volt. Fokozatosan haladtam előre a selejtezőben és az elődöntőben verejtékes, izzadságos munkával, de ezek a küzdelmek kellettek ahhoz, hogy a döntőben már ilyen formában legyek. Nem hittem, hogy győzni fogok, mert Blanka az utóbbi időben nagyon jó eredményeket ért el, de most a vívásban hibázott, ez is kellett ahhoz, hogy ilyen magabiztosan nyertem. Ez az eredmény lendületet ad a folytatáshoz.”

A nemzetközi verseny dobogójára felállhatott a hazaiak közül a tavaly ugyanitt második, a versenyt bajnoki címvédőként kezdő, kétszeres egyéni vb-ezüstérmes Guzi Blanka is. Ő a vívásban kevés pontot szerzett, mert az első asszójában kikapott, de aztán megkezdte a felzárkózást. A kombinált számnak kilencedikként vágott neki, Gulyáshoz képest 37 másodperces lemaradással. A várakozásnak megfelelően sorra hagyta le az előtte indulókat és harmadikként ért célba.

„Nagyon örülök ennek az eredménynek. Engem nem feltétlenül a helyezés tesz boldoggá – mondta az MTI-nek, kiemelve, hogy az elődöntő után az akadálypályán akart mindenképpen javítani, mert ott – elmondása szerint – bátortalan volt és nem kockáztatott. – Ezért tartottam tőle, és a melegítés sem sikerült túl jól. Amikor végül megcsináltam a pályát, felszabadultam. Aztán életem legjobbját úsztam, majdnem hibátlant lőttem. A futás a végén nem esett olyan jól. Amiatt csalódott vagyok, hogy egy asszót sem sikerült nyernem, de összességében pozitívan fogok ebből a versenyből tovább építkezni.”

A Wiwa Open nemzetközi fedettpályás viadalon szombaton délután 15 órától a férfiak A döntőjét rendezik a Ludovika Arénában.

EREDMÉNYEK

Női nemzetközi verseny

1. Gulyás Michelle 1477 pont

2. Alisza Melihova (orosz) 1473

3. Guzi Blanka 1466

...9. Rajncsák Diána 1429

Országos bajnokság, női egyéni

1. Gulyás Michelle (UTE)

2. Guzi Blanka (DVTK)

3. Rajncsák Diána (KSI)

Országos bajnokság, női csapat

1. BHSE A (Zemán Zóra, Erdős Rita, Dulai Kinga) 4189 pont

2. UTE (Gulyás Michelle, Herbák Emma, Herbák Hanna) 4094

2. BHSE B (Nyerges Réka, Darányi Zora, Basa Lili) 4004