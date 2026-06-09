Öttusa-vk: öt magyar női továbbjutó a nyolc indulóból

Igazi akcióhős, Dolph Lundgren lesz az öttusa nagykövete a 2028-as Los Angeles-i olimpiát megelőző időszakban. Remélhetőleg több sikerrel jár, mint a Rocky IV című filmben, amelynek legendás moszkvai bokszmérkőzésén Ivan Drago szerepében hiába alakított ki hatalmas fölényt Rocky Balboa, vagyis Sylvester Stallone ellen, a rutinos amerikai öklöző a brutális támadásokat átvészelve a 15. menetben kiütötte őt.

Ahogyan arról a távirati iroda a nemzetközi szövetség, vagyis a UIPM keddi közleménye alapján beszámolt, a svéd születésű színész kapcsolata régre nyúlik vissza a játékok programján 1912 óta szereplő sportággal, 1994-ben főszereplője volt az Öttusa című filmnek, majd az 1996-os atlantai olimpián csapatvezetőként tevékenykedett a hazaiak mellett. Mostani elköteleződésével Lundgren a jelentős változásokon átesett öttusa támogatását vállalta.

Szerencsére az öttusa népszerűsítése ezekben a napokban éppen fővárosunkban zajlik, a BOK-csarnokban világkupaversenyt rendeznek, amely kedden a női selejtezővel vette kezdetét. Meg egy nagyszerű magyar eredménnyel, Guzi Blanka jelezte, valóban remek formában van, megnyerte az A-csoportot, s biztosan jutott be az elődöntőbe, ahogyan a negyedik helyezett Mészáros Emma is. A B-csoportból Rajncsák Diána továbbjutásának örülhettünk, 17 éves versenyzőnk márciusban harmadik lett az országos bajnokságon Gulyás Michelle és Guzi mögött, ezúttal elsősorban az akadályokon remekelt, de összességében stabilan teljesített – Bauer Blanka búcsúja azonban váratlan csalódás. A C-csoportban még két honfitársunk maradt hátra, a székesfehérvári Varga Orsolya a kombinált számot hatodikként megkezdve 10.-ként jutott az elődöntőbe, Erdős Rita viszont kifejezetten nagy futást produkált, a 20. helyről indulva egészen a hetedik helyig szaladt fel, így folytathatja a szereplését.

Szerdán a férfiak selejtezőjét és a nők rangsoroló vívását rendezik meg.

ÖTTUSA

VILÁGKUPAVERSENY, BOK-CSARNOK

Nők. Selejtező. A-csoport: 1. Guzi Blanka 1441 pont – továbbjutott, …4. Mészáros Emma 1428 – tj., …14. Zemán Zóra 1402 – kiesett. B-csoport: 1. Nadja Farmand 1446 (német) – tj., …10. Rajncsák Diána 1435 – tj., …17. Bauer Blanka 1396 – k., 18. Darányi Zora 1392 – k. C-csoport: 1. Vivienne Meyer (svájci) 1447 – tj., …7. Erdős Rita 1441 – tj. …10. Varga Orsolya 1438 – tj.