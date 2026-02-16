Nemzeti Sportrádió

A nőknél és a férfiaknál is lesz magyar csapat a teke BL négyes döntőjében

2026.02.16. 10:29
A Tatabányai SC kerete (Fotó: Magyar Tekeszövetség)
teke Bajnokok Ligája Tatabányai SC Zalaegerszegi TK
Két magyar csapat is lesz az idén a teke Bajnokok Ligája négyes döntőjében: a férfiaknál a Zalaegerszegi TK, a nőknél pedig a Tatabányai SC jutott be a sorozat a végjátékába.

A magyar szövetség beszámolója szerint a zalaiak a hazai pályán aratott 6–2-es sikerük után Szlovákiában is nyerni tudtak, 5–3-ra megverték a Podbrezovát. A tatabányaiak nagy csatát vívtak a BBSW Wiennel: az első meccs 4–4-gyel zárult, ami után Bécsben 5–3-ra győzött a magyar csapat. Harmadik negyeddöntősünk, a Rákoshegyi VSE mindkét összecsapásán 7–1-re kikapott a horvát KK Mlakától, amelyet a magyar válogatott Nemes Irén is erősít.

Szintén bejutott a négyes döntőbe az év magyar játékosának megválasztott Hári Boglárka klubja, az osztrák Neunkirchen.

A teke Bajnokok Ligája négyes döntőjét március 28-án és 29-én rendezik meg Bosznia-Hercegovinában, Brckóban.

 

