A nőknél és a férfiaknál is lesz magyar csapat a teke BL négyes döntőjében

Két magyar csapat is lesz az idén a teke Bajnokok Ligája négyes döntőjében: a férfiaknál a Zalaegerszegi TK, a nőknél pedig a Tatabányai SC jutott be a sorozat a végjátékába.
A magyar szövetség beszámolója szerint a zalaiak a hazai pályán aratott 6–2-es sikerük után Szlovákiában is nyerni tudtak, 5–3-ra megverték a Podbrezovát. A tatabányaiak nagy csatát vívtak a BBSW Wiennel: az első meccs 4–4-gyel zárult, ami után Bécsben 5–3-ra győzött a magyar csapat. Harmadik negyeddöntősünk, a Rákoshegyi VSE mindkét összecsapásán 7–1-re kikapott a horvát KK Mlakától, amelyet a magyar válogatott Nemes Irén is erősít.
Szintén bejutott a négyes döntőbe az év magyar játékosának megválasztott Hári Boglárka klubja, az osztrák Neunkirchen.
A teke Bajnokok Ligája négyes döntőjét március 28-án és 29-én rendezik meg Bosznia-Hercegovinában, Brckóban.
