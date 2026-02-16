Cselgáncs: négy érem Somorján, kettő Ljubljanában a fiataloktól

A mögötttünk hagyott hét végén az ifjúsági korú dzsúdósaink megkezdték szereplésüket az idei Európa-kupa-sorozatban. A csallóközi Somorján rendezett Ek-állomáson népes mezőny, 22 ország 626 versenyzője gyűlt össze, köztük 53 magyar indulóval. A mieink egy arany-, két ezüst- és egy bronzéremmel tértek haza.

Az egyetlen elsőség Mildner Nimród (Budapesti Honvéd) nevéhez fűződött, aki nem talált legyőzőre a 66 kilósok között.

Mind a hét meccsét megnyerte, a többségét rendkívül magabiztosan, már idő előtt lezárva az összecsapást. Sorrendben izraeli, szerb, ukrán, grúz, lengyel, cseh és újabb lengyel ellenfelet vert, s ezzel pályafutása során először szerzett érmet Európa-kupán, ráadásul rögtön aranyat.

Hernádi Csanád ezüstérmes lett a somorjai ifi Európa-kupán Forrás: EJU

Szintén eljutott a fináléig Hernádi Csanád (81 kg, Atomerőmű SE) és Bartyik Iza (57 kg, Vasas Judo),

mindketten négy-négy győzelmet arattak az aranycsatáig, ahol előbbi ukrán, utóbbi lengyel riválistól kapott, és állhatott így a dobogó második fokára. Hernádinak az első, Bartyiknak ez már a negyedik Ek-érme volt a karrierjében.

A negyedik magyar érmet Pápai Stella (48 kg, Tatai AC) jegyezte,

aki bár vereséggel indított Somorján, utána a vigaszágon négy meccset nyert zsinórban, és ezzel kiérdemelte a bronzot. Neki ez már a harmadik Ek-bronza volt pályafutása során.

Bartyik Iza (bal szélen) is ezüstérmet szerzett Somorján Forrás: EJU

A dobogósok mellett öt pontszerző helyezés is összejött: Bóna Zalán (73 kg, MTK Budapest), Pirbus-Gróf Nóra (40 kg, Nagykanizsai JK), Radics Maja (48 kg, Mogyi-Bajai JC) és Bandi Synthia (63 kg, Budafoki KSE) az ötödik, míg Nagy Levente (50 kg, Mogyi-Bajai JC) a hetedik helyen végzett.

A négy dobogóssal a magyar csapat az éremtáblázat hatodik helyét szerezte meg Lengyelország (5, 1, 3), Ukrajna (3, 1, 9), Csehország (2, 0, 4), Litvánia (2, 0, 0) és Ausztria (1, 2, 2) válogatottja mögött. Az Európa-kupa-sorozat az ifjúsági korosztálynak február végén a horvátországi Porecben folytatódik, amely a mieinknek ugyancsak kiemelten fontos állomás lesz a nyári világversenyekre való kvalifikáció szempontjából.

Gábor Áron megnyerte a szlovéniai European Open-viadalt Forrás: EJU

Az ifjúságiakkal párhuzamosan az U23-as korú cselgáncsozók a ljubljanai felnőtt European Open-versenyen szerepeltek, méghozzá nem is rosszul: egy-egy arany és bronz lett az éremtermés.

A 21 éves Gábor Áron (MTK Budapest) nagyszerű formát mutatva, hat győzelemmel a dobogó tetejére állhatott fel a 73 kilósok mezőnyében a szlovén fővárosban,

és a végső diadallal pályafutása eddigi legnagyobb sikerét ünnepelhette. Ugyanebben a súlycsoportban a 20 esztendős Üveges Attila (Budapesti Honvéd) a harmadik helyen zárt.

(Kiemelt képen: Mildner Nimród Forrás: EJU)