Téli olimpia: alpesi síben, rövid pályás gyorskorcsolyában és műkorcsolyában is lesz magyar érdekeltség – infóközpont

Újabb versenynappal folytatódik a milánói-cortinai téli olimpiai játékok. Hétfőn több magyar versenyzőért is szoríthatunk: a nap első felében alpesi síben Úry Bálint, rövid pályás gyorskorcsolyában Végi Diána Laura, Moon Wonjun, valamint a magyar váltó lesz érdekelt, késő este pedig műkorcsolyázó párosunk, Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei következik. A versenynapon összesen hat aranyérmet osztanak ki.

A NAP KIEMELT TÖRTÉNÉSEI A NAP ARANYÉRMESEI ALPESI SÍ

Férfiak, műlesiklás

13.30: 2. futam, DÖNTŐ BOB

Nők, egyes

21.06: 4. futam, DÖNTŐ MŰKORCSOLYA

20.00: páros, szabad program, DÖNTŐ (22.20 körül: Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei) RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

11.00

Női 1000 m, DÖNTŐ SÍUGRÁS

19.00: férfiak, nagysánc, csapat, DÖNTŐ SZABADSTÍLUSÚ SÍ

19.30: nők, big air, DÖNTŐ

A MAGYAROK PROGRAMJA ALPESI SÍ

Férfiak, műlesiklás

10.00: 1. futam (Úry Bálint) MŰKORCSOLYA

20.00: páros, szabad program, DÖNTŐ (22.20 körül: Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei) RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

11.00

Női 1000 m (Végi Diána Laura)

Férfi 500 m (Moon Wonjun)

Férfi 5000 m-es váltó (Magyarország) A TELJES NAPI PROGRAM ALPESI SÍ

Férfiak, műlesiklás

10.00: 1. futam (Úry Bálint)

13.30: 2. futam, DÖNTŐ BOB

Férfiak, kettes

10.00: 1. futam

11.57: 2. futam

Nők, egyes

19.00: 3. futam

21.06: 4. futam, DÖNTŐ CURLING

Férfiak, selejtező

14.05

Nagy-Britannia–Norvégia

Csehország–Kanada

Svédország–Németország

Olaszország–Kína

Nők, selejtező

9.05

Svédország–Svájc

Kína–Kanada

Dánia–Nagy-Britannia

19.05

Egyesült Államok–Olaszország

Dél-Korea–Kína

Svájc–Nagy-Britannia

Japán–Kanada JÉGKORONG

Nők, elődöntő

16.40: Egyesült Államok–Svédország

21.10: Kanada–Svájc MŰKORCSOLYA

20.00: páros, szabad program, DÖNTŐ (22.20 körül: Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei) RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

11.00

Női 1000 m negyeddöntő (Végi Diána Laura)

Férfi 500 m selejtező (Moon Wonjun)

Női 1000 m elődöntő

Férfi 5000 m-es váltó elődöntő (Magyarország)

Női 1000 m, DÖNTŐ SÍUGRÁS

19.00: férfiak, nagysánc, csapat, DÖNTŐ SZABADSTÍLUSÚ SÍ

19.30: nők, big air, DÖNTŐ