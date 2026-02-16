Téli olimpia: alpesi síben, rövid pályás gyorskorcsolyában és műkorcsolyában is lesz magyar érdekeltség – infóközpont
A NAP KIEMELT TÖRTÉNÉSEI
A NAP ARANYÉRMESEI
ALPESI SÍ
Férfiak, műlesiklás
13.30: 2. futam, DÖNTŐ
BOB
Nők, egyes
21.06: 4. futam, DÖNTŐ
MŰKORCSOLYA
20.00: páros, szabad program, DÖNTŐ (22.20 körül: Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
11.00
Női 1000 m, DÖNTŐ
SÍUGRÁS
19.00: férfiak, nagysánc, csapat, DÖNTŐ
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
19.30: nők, big air, DÖNTŐ
A MAGYAROK PROGRAMJA
ALPESI SÍ
Férfiak, műlesiklás
10.00: 1. futam (Úry Bálint)
MŰKORCSOLYA
20.00: páros, szabad program, DÖNTŐ (22.20 körül: Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
11.00
Női 1000 m (Végi Diána Laura)
Férfi 500 m (Moon Wonjun)
Férfi 5000 m-es váltó (Magyarország)
A TELJES NAPI PROGRAM
ALPESI SÍ
Férfiak, műlesiklás
10.00: 1. futam (Úry Bálint)
13.30: 2. futam, DÖNTŐ
BOB
Férfiak, kettes
10.00: 1. futam
11.57: 2. futam
Nők, egyes
19.00: 3. futam
21.06: 4. futam, DÖNTŐ
CURLING
Férfiak, selejtező
14.05
Nagy-Britannia–Norvégia
Csehország–Kanada
Svédország–Németország
Olaszország–Kína
Nők, selejtező
9.05
Svédország–Svájc
Kína–Kanada
Dánia–Nagy-Britannia
19.05
Egyesült Államok–Olaszország
Dél-Korea–Kína
Svájc–Nagy-Britannia
Japán–Kanada
JÉGKORONG
Nők, elődöntő
16.40: Egyesült Államok–Svédország
21.10: Kanada–Svájc
MŰKORCSOLYA
20.00: páros, szabad program, DÖNTŐ (22.20 körül: Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
11.00
Női 1000 m negyeddöntő (Végi Diána Laura)
Férfi 500 m selejtező (Moon Wonjun)
Női 1000 m elődöntő
Férfi 5000 m-es váltó elődöntő (Magyarország)
Női 1000 m, DÖNTŐ
SÍUGRÁS
19.00: férfiak, nagysánc, csapat, DÖNTŐ
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
19.30: nők, big air, DÖNTŐ