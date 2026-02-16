Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: alpesi síben, rövid pályás gyorskorcsolyában és műkorcsolyában is lesz magyar érdekeltség – infóközpont

T. Z.T. Z.
2026.02.16. 09:21
null
Fotó: Getty Images
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia Milánó-Cortina 2026 infóközpont
Újabb versenynappal folytatódik a milánói-cortinai téli olimpiai játékok. Hétfőn több magyar versenyzőért is szoríthatunk: a nap első felében alpesi síben Úry Bálint, rövid pályás gyorskorcsolyában Végi Diána Laura, Moon Wonjun, valamint a magyar váltó lesz érdekelt, késő este pedig műkorcsolyázó párosunk, Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei következik. A versenynapon összesen hat aranyérmet osztanak ki.

A NAP KIEMELT TÖRTÉNÉSEI

 

A NAP ARANYÉRMESEI

ALPESI SÍ
Férfiak, műlesiklás
13.30: 2. futam, DÖNTŐ

BOB
Nők, egyes
21.06: 4. futam, DÖNTŐ

MŰKORCSOLYA
20.00: páros, szabad program, DÖNTŐ (22.20 körül: Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
11.00
Női 1000 m, DÖNTŐ

SÍUGRÁS
19.00: férfiak, nagysánc, csapat, DÖNTŐ

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
19.30: nők, big air, DÖNTŐ
 

A MAGYAROK PROGRAMJA

ALPESI SÍ
Férfiak, műlesiklás
10.00: 1. futam (Úry Bálint)

MŰKORCSOLYA
20.00: páros, szabad program, DÖNTŐ (22.20 körül: Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
11.00
Női 1000 m (Végi Diána Laura)
Férfi 500 m (Moon Wonjun)
Férfi 5000 m-es váltó (Magyarország)

A TELJES NAPI PROGRAM

ALPESI SÍ
Férfiak, műlesiklás
10.00: 1. futam (Úry Bálint)
13.30: 2. futam, DÖNTŐ

BOB
Férfiak, kettes
10.00: 1. futam
11.57: 2. futam
Nők, egyes
19.00: 3. futam 
21.06: 4. futam, DÖNTŐ

CURLING
Férfiak, selejtező
14.05
Nagy-Britannia–Norvégia
Csehország–Kanada
Svédország–Németország
Olaszország–Kína 
Nők, selejtező
9.05
Svédország–Svájc
Kína–Kanada
Dánia–Nagy-Britannia
19.05
Egyesült Államok–Olaszország
Dél-Korea–Kína
Svájc–Nagy-Britannia
Japán–Kanada

JÉGKORONG
Nők, elődöntő
16.40: Egyesült Államok–Svédország 
21.10: Kanada–Svájc

MŰKORCSOLYA
20.00: páros, szabad program, DÖNTŐ (22.20 körül: Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
11.00
Női 1000 m negyeddöntő (Végi Diána Laura)
Férfi 500 m selejtező (Moon Wonjun)
Női 1000 m elődöntő
Férfi 5000 m-es váltó elődöntő (Magyarország)
Női 1000 m, DÖNTŐ

SÍUGRÁS
19.00: férfiak, nagysánc, csapat, DÖNTŐ

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
19.30: nők, big air, DÖNTŐ

 

téli olimpia 2026 téli olimpia Milánó-Cortina 2026 infóközpont
Legfrissebb hírek

Téli olimpia: váltófutással hangoltak a váltóra rövid pályás gyorskorcsolyázóink

Téli olimpia 2026
4 órája

Téli olimpia: az amerikaiak csoportelsőként jutottak negyeddöntőbe a férfi jégkorongtornán

Téli olimpia 2026
11 órája

Csoda a jégen – Moncz Attila publicisztikája

Téli olimpia 2026
11 órája

Téli olimpia: Klaebo történelmi aranyérme; Pavlova Maria és a Sviatchenko Alexei a 4. helyről várja a szabad programot – vasárnapi infóközpont

Téli olimpia 2026
11 órája

A Pavlova, Sviatchenko duó negyedik a rövid program után a téli olimpián – jöhet a mindent eldöntő kűr!

Téli olimpia 2026
11 órája

Svájc továbbra is veretlen a téli olimpia férfi curlingversenyén

Téli olimpia 2026
12 órája

Norvégia már 12 arannyal vezeti a téli olimpia éremtáblázatát

Téli olimpia 2026
12 órája

Kettős norvég siker nagysáncon, Strömnek összejött a dupla

Téli olimpia 2026
14 órája
Ezek is érdekelhetik