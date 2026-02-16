Nemzeti Sportrádió

Murvás terepen teker Valter Attila

2026.02.16. 09:59
Edzőtábor a Teidén (Fotó: Valter Attila/Facebook)
A Strade Bianchéra hasonlító spanyolországi egynaposon méreti meg magát Valter Attila Jaén tartományban.

Murvás szektorok, olajfaültetvények, emelkedők és reneszánsz kulisszák. Röviden így lehet összefoglalni a Clásica Jaén nevű spanyolországi egynapost, amely jellegében az olaszországi Strade Bianchét idézi. Ez Valter Attila egyik kedvenc versenye, szerepel is tavaszi programjában a toscanai viadal, hétfőn azonban Dél-Spanyolország emelkedőit szelheti, a Jaén tartományi klasszikus Úbeda városából indul, és a mezőny 154 kilométer megtételét követően oda is tér vissza, a város reneszánsz épületei is hasonlítanak Siena hangulatára.

Valterékra hat murvás szektor vár, ezek összesen 25 kilométer hosszúak. A Bahrain-Victorious magyarja vasárnap már a helyszínen gyakorolt, csapattársaival bejárták a terepet a napsütéses időben. Hétfőre sem ígértek nagy szelet, így ezúttal nem kell attól tartani, hogy az időjárás miatt lerövidítik az útvonalat, ahogy az Valter első idei viadalán, a Murciai körversenyen történt. Annak győztese, Marc Soler is megméreti magát a murvás egynaposon, de a terep kedvez Tom Pidcocknak is.

A magyar bajnok Dina Márton vasárnap egy másik spanyol egynaposon, a Clásica de Almeríán állt rajthoz, és több mint 150 kilométert töltött szökésben az MBH Bank kerékpárosa. A verseny sprintben dőlt el, az NSN színeiben tekerő eritreai Biniam Girmay végzett az élen, akinek ez volt a második győzelme új csapatában idén.

 

