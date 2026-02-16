Nemzeti Sportrádió

Szemerei Levente másfél év után futott ismét maratonit

2026.02.16. 09:35
Fotó: Magyar Atlétika
Világcsúcsok dőltek meg, Európa-szerte bajnoki címeket osztottak és utcai futásban is zajlottak az események az elmúlt napokban.

SOKFELÉ KELLETT FIGYELNÜNK a hétvégén a világ atlétikai pályáin. A budapesti BOK-csarnokban országos bajnokot avattak női ötpróbában és férfi hétpróbában, Szemerei Levente (a nagy képen) a sevillai maratonin futott, Keely Hodgkinson a brit fedett pályás bajnokságon jött fel a 800 méteres örökranglista harmadik helyére.

TÖBBPRÓBÁZÓK ORSZÁGOS BAJNOKSÁGA 
 

 


A fedett pályás versenyei eddig azt bizonyítják, hogy Gálpál Zsombor fejlődése a télen sem tört meg. A Honvéd 22 éves atlétája két héttel ezelőtt Tallinnban teljesítette az idei első hétpróbáját, és rögtön 5758 pontos egyéni csúcsot ért el, a 3. helyen zárva az észt fővárosban. Ezen az eredményén tudott az országos bajnokságon még tovább javítani, egy híján 5800 pontot gyűjtve megvédte a címét.

Szombaton 7.03-at futott 60 méteren, 653 centire ugrott távolban, 15.07 métert dobott súlylökésben és átugrotta a 191 centit magasban. A vasárnapra maradt három szám közül előbb 8.05-öt sprintelt 60 m gáton, majd 490 centis egyéni csúccsal zárta a rúdugrást, az 1000 métert pedig 2:41.46 alatt futotta le.

A női ötpróba egy 2007-es születésű fiatal, Diemer Anna Sára győzelmét hozta. A 2025-ös nankingi fedett pályás vb-n hatodikként végző Szűcs Szabina is elindult a versenyen, de csak a február 22-i, toruni viadalra felkészülés gyanánt, ezért csupán annak bizonyos számaiban vett részt. A hétvégén nem csak a többpróbázók mutathatták meg magukat a BOK-csarnokban. Az ob-vel párhuzamosan megrendezett nyílt versenyen Kalász Bertold 3000 méteren 7:57.95-öt futott, amivel K. Szabó Gábor 46 (!) éve felállított U20-as országos csúcsát adta át a múltnak.

PÁLYÁN A CSÚCSTARTÓ MARATONISTÁINK

 


Vasárnap mind a női, mind a férfi maratoni rekorderünk megmérette magát. Szabó Nóra a barcelonai félmaratonit teljesítette 1:11:31 alatt, amivel a 19. lett. Élete legjobbjától kevesebb mint egy perccel maradt el.

A sevillai maratoni befutóképe láttán egyből a tavalyi tokiói világbajnokság hasonló képkockái jutottak az eszünkbe. Akkor a győztes Alphonce Simbu és az általa lehajrázott Amanal Petros között ugyanúgy célfotó döntött, mint most, a spanyolországi napsütésben Shura Kitata és Asrar Hiyrden ­Abderehman között – előbbi javára. A 2:03:58, amit futottak, új versenycsúcs.

Az erős mezőnyben 2:07:50 kellett a legjobb tízbe jutáshoz. Ugyan ez Szemerei Leventének nem sikerült, de a magyar örökranglista harmadik legerősebb idejét azért csak odatette. A Sevillában a 39. helyet jelentő 2:12:34-es eredményénél csak Szűcs Csaba 31 évig megdönthetetlen 2:12:10-e és Szemerei 2024-es varsói 2:10:43-as csúcsfutása erősebb. Ez is mutatja, hogy mennyire biztató a 26 éves hosszútávfutó visszatérése a sérülésekkel nehezített másfél éve után a 42 195 méteres klasszikus távon.

Vasárnap egy ennél jóval rövidebb távon, 1 mérföldön megdőlt a fedett pályás országos csúcs! Casey Monoszlay a Boston University Valentine Invitational versenyen 4:38.78-at futott, amivel majdnem tíz másodpercet lefaragott K. Szabó Gabriella 4:47.77-os rekordjából.

EZ TÖRTÉNT A VILÁGBAN

Minden idők legjobb 1500 méteres futónője, a háromszoros olimpiai és négyszeres világbajnok, világcsúcstartó ­Faith Kipyegon vasárnap Monaco utcáin tesztelte magát. A 32 éves kenyai legenda 10 kilométeren 29:46 perces idővel bizonyította, hogy van benne potenciál a hosszabb távokon is.

Nem kisebb név a gyaloglók között Jamanisi Tosikazu, aki a következő világeseményeken bemutatkozó félmaratoni távon elsőként volt gyorsabb a „beugró” világrekordszintnek megadott 1:21:30-nál. A 20 km kétszeres világbajnoka a japán nemzeti bajnokságot nyerte meg 1:20:34-gyel – a gyalogláshoz tökéletes, 11 fokos hőmérsékletben.

Az ázsiai mellett az amerikai kontinensen is világcsúcsnak tapsolhattak a rajongók a hétvégén, Khaleb McRae 44.52-t futott 400 méteren fedett pályán Fayetteville-ben. Az 1500 méter olimpiai bajnoka, Cole Hocker Winston-Salemben varázsolt: 3:45.94-es mérföldjénél csak a jelenleg sérüléssel bajlódó Jakob Ingebrigtsen tudott jobbat (3:45.14, Liévin, 2025).

A 800 méter olimpiai címvédője, Keely Hodgkinson sem tétlenkedett a brit bajnokságon, 1:56.33-mal a valaha volt harmadik leggyorsabb időt érte el bent. A 23 éves közönségkedvenc ezt a futását az előfutamban produkálta, a másnapi döntőre már nem állt oda. Hodgkinson úgy döntött, hogy inkább csütörtökön, Liévinben szeretné megdönteni a szlovén Jolanda Ceplak 2002-ben elért 1:55.82-es rekordját.

 
TÖBBPRÓBA ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, BUDAPEST

Férfiak. Hétpróba. Országos bajnok: Gálpál Zsombor (Budapesti Honvéd Sportegyesület, edzői: Gach Gergő és Zsivoczky-Pandel Attila) 5799 pont, 2. Tóth Zsombor (Budapesti Honvéd Sportegyesület) 4931, 3. Kerék Patrik (ARAK) 4711

Nők. Ötpróba. Ob: Diemer Anna Sára (MTK Budapest, e: Szabó Dezső, Füredi Zsuzsanna, Fehér Gábor) 3679, 2. Körtvélyessy Dalma (Budapesti Honvéd Sportegyesület) 3295, 3. Nemes Kincső (KSI SE) 2982

 

 

Keely Hodgkinson Gálpál Zsombor Szemerei Levente Szabó Nóra
