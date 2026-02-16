Rátkai Eszter: Élet-halál harc jön a Sopron ellen

Alapvetően nem kellett csalódottan hazautaznia Miskolcról az NKA Universitas Pécsnek, mert bár 68–58-ra kikapott a DVTK Hun-Therm otthonában a női élvonal rangadóján, a sorsa továbbra is a saját kezében van. Az egymás elleni mérlege jobb a borsodiakkal szemben, úgyhogy bár a veretlensége odaveszett, az alapszakasz-győzelem két lépésre van, amelyből az első lesz nehéz, csütörtökön otthon a címvédő Sopron Basket ellen.

„Azzal a céllal mentünk a DVTK-hoz, hogy nyerjünk és biztosítsuk az első helyet – szögezte le Rátkai Eszter, a Pécs irányítója. – Tudtuk, hogy ez nagyon nehéz lesz, kemény ellenféllel találkoztunk, próbáltunk mindenre felkészülni, azonban valahogy nem volt annyira gördülékeny a játékunk, mint korábban. Küzdöttünk, hajtottunk, és amikor látszott, hogy nincs esélyünk győzni, igyekeztünk megtartani az egymás elleni előnyünket – szerencsére kevesebb ponttal kaptunk ki, mint amennyivel itthon nyertünk a Diósgyőrrel szemben. Minden körülmény adva volt egy remek meccshez, a nézők szuper hangulatot teremtettek, jó volt Miskolcon játszani. Ha a bajnokság véghajrájában összekerülünk, felkészültebbnek kell lennünk, tanulnunk kell ebből az estéből.”

A pécsiek számítottak arra, hogy előbb-utóbb odavész a veretlenségük, pláne, hogy a csapatok nem sűrűn szoktak hibátlanul bajnokságot nyerni. Nem csüggednek a baranyaiak, nem úgy kezdték el az évadot, hogy veretlenül kellene végigvinniük, és Rátkai úgy véli, inkább most kapjanak ki, mint a playoffban, mert itt még lehet kozmetikázni – úgyhogy mennek tovább előre, jön az újabb nagy csata, a Sopron vendégszerepel Pécsen.

„Ismét nagyon kemény mérkőzésre készülünk, amely mindenképpen befolyásolja az alapszakasz végeredményét – szögezte le a 19 éves játékmester. – Hazai pályán még veretlenek vagyunk az idényben, ezt szeretnénk megtartani. A ránk jellemző harcos játékot láthatják majd tőlünk a szurkolók, szeretnénk mindent kiadni magunkból, igazi élet-halál harcra számítok, amelyből remélhetőleg győztesen jövünk ki a végén. A Pécs, a Sopron és a DVTK is bajnokesélyes, ugyanúgy készülünk csütörtökre, mintha döntőt játszanánk. A Sopron kerete kiegészült, az Európa-kupában szépen menetelt, messzebb jutott, mint mi, jó és tapasztalt játékosai vannak, akik felveszik a kesztyűt – győzzön a jobb!”

Rátkai Eszter ott van a világbajnoki selejtezőre készülő magyar válogatott húsztagú keretében is, Völgyi Péter meghívóját nagy megtiszteltetésnek tartja. Örül annak, hogy elismerik, amit eddig letett az asztalra, és nem izgul amiatt, számítanak-e rá a szűkítés után is, türelmes, és biztos benne, ha most még nem is, a jövőben odakerül a legjobbak közé.