Ryan Searle elvesztett két szettet, de ott van a darts-vb elődöntőjében

A világbajnokság negyeddöntőjének első mérkőzésén a walesi Jonny Clayton és az életében először a nyolc közé jutó Ryan Searle találkozott egymással. A negyeddöntőig szettveszteség nélkül menetelő 38 éves angol rögtön brékkel kezdte a mérkőzést, majd ő dobta 2026 első 180-as körét is. A szettet 3–1-re nyerte meg 125-ös kiszállóval, 104-es átlaggal, miközben az 51 éves walesi 113-as átlagot ért el.

A második játszmában Clayton mind az öt duplakísérletét elrontotta, Searle ötből hármat bedobott, így már 2:0-ra vezetett. A walesi a következő szettben sem sokat javult kiszállózás terén (1/5), így az angol háromszettes előnybe került. A negyedikben Clayton sokkal több lehetőséget kapott Searle-től, mint korábban, és miután 11 duplakísérletből hármat értékesített, szépíteni tudott. Searle a vb-n 17 megnyert játszma után először maradt alul egy szettben.

Clayton (aki mostani győzelmével átvette volna Michael van Gerwentől a világranglista harmadik helyét) azonban nem tudta magához ragadni a kezdeményezést, az ötödik szettben hétszer hibázott dupla mezőre, Searle pedig többek között egy 111-es kiszállóval reagálva 4:1-es vezetést szerzett, és egy játszmára került az elődöntőtől, valamint a plusz százezer fontos nyereménytől. Claytonról eközben mintha minden teher lekerült volna, a hatodik szettet egy 11 nyilas leggel lezárva megnyerte.

Searle azonban a hetedik szettben szintet tudott lépni, és 98-as átlaggal, 3/4-es kiszállózással 3–0-ra megnyerte a játszmát és lezárta a mérkőzést, amelyen az összátlaga 91.32 volt, a 30 duplakísérletet elrontó Clayton ellen ma ez is elég volt. A világranglistán a 7. helyre előreugró angolra az elődöntőben Luke Littler vagy Krzysztof Ratajski vár.

A következő mérkőzésen Gary Anderson és a vb meglepetésembere, Justin Hood találkozik egymással. Az esti programban a világelső Littler a lengyel Ratajski ellen játszik, majd a negyeddöntő utolsó meccsét Luke Humphries és Gian van Veen vívja egymás ellen.

Az egyik fél hatodik legjéig tartó elődöntő mérkőzéseit péntek este játsszák, a hét nyert legig tartó fináléra szombat este kerül sor, honlapunkon élő szöveges tudósítással követhetik majd a Sid Waddell-trófea mellett az egymillió fontos fődíjért is folyó összecsapást.

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

NEGYEDDÖNTŐ

Ryan Searle (angol, 20., 91.32)–Jonny Clayton (walesi, 5., 93.67) 5:2 (3–1, 3–0, 3–1, 1–3, 3–2, 1–3, 3–0)

KÉSŐBB

Gary Anderson (skót, 14.)–Justin Hood (angol)

20.10 (Tv: Sport1)

Luke Littler (angol, 1.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)

Luke Humphries (angol, 2.)–Gian van Veen (holland, 10.)



