Nemzeti Sportrádió

A színpad a tiétek! – Van Gerwen üzent a darts-vb döntője előtt

I. SZ.I. SZ.
2026.01.03. 19:28
Michael van Gerwen a tavalyi vb-döntő után személyesen gratulált Luke Littlernek a színpadon (Fotó: Getty Images)
darts-vb Luke Littler PDC-dartsvilágbajnokság darts Gian van Veen Michael van Gerwen
A PDC-dartsvilágbajnokság szombat esti döntője előtt üzent a két szereplőnek, Luke Littlernek és Gian van Veennek a háromszoros világbajnok holland Michael van Gerwen.

„Ma este két kivételes dartsjátékos lép fel a sportágunk legnagyobb színpadán” – kezdte Van Gerwen, aki a tavalyi döntőben Littlertől 7–3-as vereséget szenvedett, de az idén csak a nyolcaddöntőig jutott (Gary Andersontól kapott ki), és miután Van Veen a fináléig menetelt, 2012 óta először nem Van Gerwen a legmagasabban rangsorolt holland dartsos.

„Luke, megvédheted a világbajnoki címedet, amire nagyon kevesen voltak képesek – folytatta Van Gerwen, akinek nem jött össze az ismétlés, 2014 után 2017-ben és 2019-ben nyert világbajnokságot. – Minden tiszteletem a tied azért, amit máig elértél, és azért, amilyen éretten viseled az egészet ennyire fiatalon.”

„Gian, nagyon büszkévé tesz, hogy láttam a folyamatot, amely során ilyen remek dartsossá értél. Ha te leszel a következő holland világbajnok, országunk dartsa nagyon jó kezekben lesz – folytatta Van Gerwen. – Élvezzétek minden pillanatát, maradjatok önmagatok, és beszéljenek a nyilak!”

„A színpad a tiétek, sok szerencsét, srácok!” – zárta jó kívánságait Van Gerwen.

DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
DÖNTŐ
21.15: Luke Littler (1.)–Gian van Veen (10.) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

Kapcsolódó tartalom

Rejtett mikrofonok, hi-tech kamerák – így kerül képernyőre a darts-vb

A televíziós közvetítés lelke a közvetítőkocsi sötétjében ülő spotter, aki nélkül egészen más lenne a sportág.

Van Veen még időben abbahagyta Anderson játékának csodálatát

Luke Littler a második, aki az első három vb-jén döntőbe jutott. Eddig csak három szettet veszített és 103 fölött átlagolt a tornán.

A 23 éves Van Veen lesz a 18 éves Littler ellenfele a darts-vb döntőjében

A holland óriási meccsen győzte le Andersont, csak két leggel nyert többet a skótnál.

Luke Littler a harmadik világbajnokságán is döntőbe jutott

Ryan Searle megnyerte az első szettet, aztán meghajolt a világelső előtt.

 

 

