A színpad a tiétek! – Van Gerwen üzent a darts-vb döntője előtt

„Ma este két kivételes dartsjátékos lép fel a sportágunk legnagyobb színpadán” – kezdte Van Gerwen, aki a tavalyi döntőben Littlertől 7–3-as vereséget szenvedett, de az idén csak a nyolcaddöntőig jutott (Gary Andersontól kapott ki), és miután Van Veen a fináléig menetelt, 2012 óta először nem Van Gerwen a legmagasabban rangsorolt holland dartsos.

„Luke, megvédheted a világbajnoki címedet, amire nagyon kevesen voltak képesek – folytatta Van Gerwen, akinek nem jött össze az ismétlés, 2014 után 2017-ben és 2019-ben nyert világbajnokságot. – Minden tiszteletem a tied azért, amit máig elértél, és azért, amilyen éretten viseled az egészet ennyire fiatalon.”

„Gian, nagyon büszkévé tesz, hogy láttam a folyamatot, amely során ilyen remek dartsossá értél. Ha te leszel a következő holland világbajnok, országunk dartsa nagyon jó kezekben lesz – folytatta Van Gerwen. – Élvezzétek minden pillanatát, maradjatok önmagatok, és beszéljenek a nyilak!”

„A színpad a tiétek, sok szerencsét, srácok!” – zárta jó kívánságait Van Gerwen.

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

DÖNTŐ

21.15: Luke Littler (1.)–Gian van Veen (10.) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!