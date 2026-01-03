Rejtett mikrofonok, hi-tech kamerák – így kerül képernyőre a darts-vb

Az Independent brit lap még karácsony előtt hosszú, terjedelmes írásban mutatta be, hogyan is zajlik a darts-világbajnokság egy napjának televíziós közvítése, és az írásból kiderül, nem véletlenül tartják a legnehezbb televíziós munkakörnek a darts-világbajnokság adásrendezőjének feladatát. Az év végi közvetítés tervezése már az az évi világbajnokság döntőjének másnapján megkezdődik, s 11 hónapon keresztül tartanak az előkészületek, amelynek végén 23 kamera, 56 mikrofon – köztük öt rejtett a táblába beépítve, amelyeknek köszönhetjük a közvetítésekben a táblába csapódó nyilak jellegzetes hangját – és 200 ember fáradozik azon, hogy a nagyjából 144 óra adásidő egyetlen egy eldobott nyiláról se maradjon le a néző.

„Ez egy hatalmas zenekar, amelynek karmestere a Sky Sports adásrendezője, Sean Randall, aki egy bővíthető teherautó hátuljában, egy félhomályba burkolózó helyiségben ül a monitorok előtt. Őt elnézve néhány perc alatt nyilvánvalóvá válik, miért ez a legnehezebb televíziós munkakör: a színpad, a lármázó tömeg, a tábla és játékosok között váltogatja a képet nagyjából hat-hét másodperceként” – írja az Independent.

Persze, mint minden színpadi produkciónak, ennek is szüksége van egy súgóra – esetünkben ez a spotter, szabad fordításban figyelő. Feladata „viszonylag egyszerű:” tapasztalata és prediktív képessége segítségével az operatőr fülére mondja, hogy melyik szektorra közelítsen egy-egy dobás előtt.

Az idei vb-n négy figyelő váltja egymást, s amikor az Independent munkatársa, Lawrence Ostlere ott járt, Charlie Corstorphine volt épp szolgálatban, aki egyébként maga is mérkőzésvezető, s a vb-n is számtalan alkalommal tűnt fel a színpadon. Roppant gyorsan számol fejben, s több különböző utat tud a különböző kiszállókra, ráadásul a játékosokat is jól ismeri, tudja, kinek melyik a kedvenc kiszállója.

„Luke Littler például előszeretettel zárja a legjeit dupla hússzal, vagy dupla tízzel, de mostanában egyre többször választja a tizenhatos kiszállót, ezzel pedig egy kicsit összezavarta a spottereket, ráadásul amikor elkezdi cifrázni, akkor aztán végképp kiszámíthatatlan. Sokszor újraértelmezi a kiszállókhoz vezető utakat, kerüli a hagyományos metódust” – mondja Costorphine, aki azt is elárulta, számára mégsem a világelsőt „olvasni” jelenti a legnehezebb feladatot. – „Madars Razma teljesen kaotikus tud lenni néha. A legváratlanabb pillanatokban vált le 19-re húszról, aztán vissza. igen nehéz feladatot jelent az ő játékát megfelelően leolvasni.”

Az Alexandra Palace mélyén van egy másik elsötétített szoba, ahol az operatőrök hallgatják Corstorphine utasításait, s egy speciális dartstáblát mutató érintőképernyővel irányítják a nagy felbontású kamerát. Az érintőképernyőn az operatőr megérint egy számot, s a kamera automatikusan a tábla adott szektorára vált, az előre beállított zoommal küldi a képernyőre a képet.

Közvetlenül a színpad mögött egy hosszú létra tetején is van két operatőr, ők a közönséget pásztázó kamerákat kezelik, a dartstábla mögött pedig ottvannak a táblába rejtett apró mikrofonok jeladói, amelyeknek köszönhetjük a táblába csapódó nyilak hangját. A SkySport műsorvezetője, Anna Woolhouse egy üveggömbben ül a nézőtér fölött, egészen hátul, alatta pedig az adás kommentátorai foglalnak helyet, akik négy képernyőn látják, hogy mi minden történik egyszerre az Ally Pallyban egy-egy mérkőzés során.

A darts közvetítése sosem volt egyszerű, de manapság rendkívül kifinomulttá vált az egész rendszer, ami persze nem csoda, hiszen „a pocakos nyíldobálgató férfiak” vetélkedése hozta el a csatorna számára az eddigi legnagyobb, nem futballhoz kapcsolódó nézőszámát: több mint négy millióan nézték, ahogy Littler 2024-ben kikapott a döntőben Luke Humphriestól. Ahogy az egyik operatőr jellemezte a darts-vb-t, ez a tél Wimbledonja, ami karácsonykor szinte teljesen kisajátítja a sportvilágot, és milliók kapcsolják be a tévéjüket, hogy láthassák, vajon Littler megvédi-e a címét Gian Van Veen ellen – amire 2016, Gary Anderson második sikere óta nem volt példa.

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

DÖNTŐ

21.15: Luke Littler (1.)–Gian van Veen (10.) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!