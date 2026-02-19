Gyász: 74 évesen elhunyt a vb-döntős holland sakklegenda
Szerdán 74 éves korában elhunyt Jan Timman. A holland sakkozó a 80-as és a 90-es években az egyik legjobb, nem szovjet-orosz játékosnak számított.
Az amszterdami születésű Jan Timman 1993-ban Anatolij Karpovval játszhatott a FIDE világbajnoki döntőjében, amelyen 12.5:8.5-ös vereséget szenvedett.
Állt a világranglista második helyén is 1982 januárjában, legmagasabb Élő-pontszámát, a 2680-at 1990 januárjában érte el.
Emlékezetes tornagyőzelmeket éret el Wijk aan Zeeben 1981-ben és 1985-ben.
Számos szakkönyv és szakcikk szerzője, elsősorban a neves New In Chess folyóiratban publikált.
