Nemzeti Sportrádió

Gyász: 74 évesen elhunyt a vb-döntős holland sakklegenda

R. P.R. P.
2026.02.19. 12:50
Jan Timman 1982-ben (Fotó: Getty Images)
Szerdán 74 éves korában elhunyt Jan Timman. A holland sakkozó a 80-as és a 90-es években az egyik legjobb, nem szovjet-orosz játékosnak számított.


Az amszterdami születésű Jan Timman 1993-ban Anatolij Karpovval játszhatott a FIDE világbajnoki döntőjében, amelyen 12.5:8.5-ös vereséget szenvedett.

Állt a világranglista második helyén is 1982 januárjában, legmagasabb Élő-pontszámát, a 2680-at 1990 januárjában érte el.

Emlékezetes tornagyőzelmeket éret el Wijk aan Zeeben 1981-ben és 1985-ben.

Számos szakkönyv és szakcikk szerzője, elsősorban a neves New In Chess folyóiratban publikált.

 

