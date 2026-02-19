Virgil Van Dijk el tudja képzelni Szoboszlai Dominikot utódjaként

Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legjobbja a jelenlegi idényben, Virgil van Dijk pedig úgy gondolja, hogy a magyar középpályás méltó örököse lehet a csapatkapitányi karszalagnak, amelyet jelenleg a holland hátvéd visel – számolt be róla az ESPN.

„Nagyon jól teljesít. Olyan játékos, akiről úgy gondolom, hogy el tudja érni azt a szintet, hogy vezére legyen a csapatnak. Az ehhez vezető út példamutatással kezdődik, ez olyasvalami, amit ebben az idényben már láthatunk tőle. Van még mit fejlődnie, de ezzel nincs is baj, remélhetőleg nagyon fontos szerepet tölt majd be a Liverpoolnál az elkövetkező években” – nyilatkozta Van Dijk a magyar válogatott csapatkapitányáról.

Szoboszlait korábban szóba hozták a Real Madriddal is, viszont a hírek szerint hosszú távon számítanak rá a Liverpoolnál, tárgyalnak vele a jelenleg 2028-ig érvényes szerződése meghosszabbításáról.