Virgil Van Dijk el tudja képzelni Szoboszlai Dominikot utódjaként

2026.02.19. 12:35
Szoboszlai Dominik lehet Virgil van Dijk után a Liverpool csapatkapitánya? (Fotó: Getty Images)
Virgil Van Dijk szerint Szoboszlai Dominik méltó lehet a Liverpool csapatkapitányi posztjára – írja az ESPN.

Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legjobbja a jelenlegi idényben, Virgil van Dijk pedig úgy gondolja, hogy a magyar középpályás méltó örököse lehet a csapatkapitányi karszalagnak, amelyet jelenleg a holland hátvéd visel – számolt be róla az ESPN. 

„Nagyon jól teljesít. Olyan játékos, akiről úgy gondolom, hogy el tudja érni azt a szintet, hogy vezére legyen a csapatnak. Az ehhez vezető út példamutatással kezdődik, ez olyasvalami, amit ebben az idényben már láthatunk tőle. Van még mit fejlődnie, de ezzel nincs is baj, remélhetőleg nagyon fontos szerepet tölt majd be a Liverpoolnál az elkövetkező években” – nyilatkozta Van Dijk a magyar válogatott csapatkapitányáról.

Szoboszlait korábban szóba hozták a Real Madriddal is, viszont a hírek szerint hosszú távon számítanak rá a Liverpoolnál, tárgyalnak vele a jelenleg 2028-ig érvényes szerződése meghosszabbításáról.

 

