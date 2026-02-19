A Magyar Tekvandószövetség, a Tatabányai Sport Club és Vereczkei Zsolt is megosztotta a magyar sportélet jövőjéért létrehozott petíciót

„Az utóbbi időben napvilágot láttak olyan nézetek, amelyek szerint veszélybe kerülhetnek a sport területére szánt források. Ha ezek a források csökkennek, az nem csupán a versenysportot érinti – hanem a teljes magyar utánpótlást, a következő generáció esélyeit, a jövő álmait. Minden szülő tudja, mit jelent egy támogatás: lehetőséget az edzésre, felszerelésre, versenyzésre – és esélyt arra, hogy a gyermek álma valóra váljon. A sport nemcsak érmeket ad, hanem tartást, közösséget és jövőt. A gyermekeink jövőjét álmait nem vehetik el. Kérem töltse ki a petíciót a www.nso.hu oldalán és álljunk ki együtt a magyar sportért!” – olvasható Nagy Tímea videót is tartalmazó bejegyzésében, amelyet a Magyar Tekvandószövetség, a Tatabányai Sport Club és Vereczkei Zsolt paralimpikon is megosztott a saját profilján.