Érzelmes búcsút vett nevelőklubjától Philippe Coutinho

L. Á.L. Á.
2026.02.19. 13:03
Fotó: Getty Images
Philippe Coutinho távozik nevelőklubjától, a brazil Vasco da Gamától – erről maga a játékos adott hírt az Instagram-oldalán.

A 68-szoros brazil válogatott Philippe Coutinho mentális fáradtságra hivatkozva hagyta ott nevelőegyesületét.

A korábban Liverpoolban és Barcelonában is megforduló középpályást lecserélték a február 15-i Volta Redonda elleni mérkőzés (1–1, tizenegyesekkel: 5–3) félidejében, miután kifütyülték a szurkolók. A második félidőre már ki sem jött. A 33 éves játékos Instagram-fiókján jelentette be távozását. 

„Akik ismernek, tudják, hogy sosem voltam tiszteletlen a csapatommal, csapatársaimmal és a szurkolókkal szemben sem. Amikor az öltöző felé tartottam, rádöbbentem arra, hogy az én időm a klubnál lejárt, és hogy nem foglalkoztam eleget a mentális egészségemmel. Nagyon fáj. Az az igazság, hogy mentálisan teljesen kimerültem. Összeszorult szívvel ugyan, de belátom, hogy sajnos itt az ideje befejeznem a Vascónál. Mindenért hálás vagyok, amit itt megéltem. Vasco örökké velem lesz. A szívemben, a múltamban és az életemben” – írta Coutinho az Instagram oldalán.

Coutinho gyermekkorában kezdett el futballozni a Vascóban. Az utánpótlásból szerződtette 2008-ban a Milan, amely először kölcsönben két évre visszaadta a brazil klubnak, ahol bemutatkozott a felnőttek között. 2024-ben az Aston Villából kölcsönben tért haza a Vascóhoz, majd 2025-ben hivatalosan is visszakerült a játékjoga a Rio de Janeiro-iakhoz.

 

