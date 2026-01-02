Luke Littler a harmadik világbajnokságán is döntőbe jutott

Ryan Searle megnyerte az első szettet Luke Littler ellen az első elődöntős mérkőzésen, a világelső ekkor először volt hátrányban világbajnoki mérkőzésen azóta, hogy két évvel ezelőtt a fináléban kikapott Luke Humphriestől.

Littler ezt követően játszmát sem veszített a nála 20 évvel idősebb honfitársa ellen, sőt, a negyedik, az ötödik és a hatodik szettet 3–0-ra nyerte meg, zsinórban tíz leget nyert meg. Searle eleinte kiszállózásban még tartotta Littler szintjét, de előbb a szektorhibák száma növekedett meg nála, majd a dupla mezőkre dobott nyilakat is egyre többször elhibázta.

Az utolsó szettben Searle dobott egy 170-es kiszállót (ugyanebben a legben Littler hét tökéletes nyllal kezdett), de Littler 6:1-re lezárta az összecsapást, és készülhet a szombati fináléra, amelyben Gary Anderson vagy Gian van Veen lesz az ellenfele.

Littler 105-ös átlaggal zárta a meccset, amelyen 10 180-as kört dobott és 58.82%-kal kiszállózott, míg Searle 93%-on ragadt 4 180-nal és 42%-os kiszállózással.

Searle 170-es kiszállója

WHAT A LEG!



THAT IS INCREDIBLE! 🤯



Littler goes SEVEN darts into the perfect leg, only for Searle to stop the rot with a majestic 170 checkout!



Darts at its best! 👏#WCDarts | SF pic.twitter.com/Q6sOpz9598 — PDC Darts (@OfficialPDC) January 2, 2026

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

ELŐDÖNTŐ

Luke Littler (angol, 1., 105.35)–Ryan Searle (angol, 20., 93.31) 6:1 (2–3, 3–1, 3–2, 3–0, 3–0, 3–0, 3–2)

KÉSŐBB

Gian van Veen (holland, 10.)–Gary Anderson (skót, 14.) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!



