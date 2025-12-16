Peter Wright a háromszettes siker ellenére sem elégedett

Bár a háromszettes sikerrel Peter Wright látszólag könnyedén jutott a második körbe, a mérkőzés utáni nyilatkozatában elismerte, hogy nem játszott jól.

„A teljesítményem? Egyáltalán nem vagyok vele elégedett. Az edzésen jól ment, de ezt nem tudtam átmenteni a versenyre. Ám megúsztam” – fogalmazott önkritikusan a kétszeres világbajnok, aki elismerte, hogy másképp is alakulhatott volna ez a mérkőzés.

„Sajnálom Noa-Lynnt. Jó legjei voltak, csak éppen rosszkor. Ha máskor hozta volna ezeket, nagy bajban lettem volna, akár szettet is nyerhetett volna vele.”

Wright hozzátette, hogy ő maga is nehézzé tette a saját helyzetét, de a kiszállózásaiból erőt meríthet a következő mérkőzésre. A skót kiválóság következő ellenfele Arno Merk lesz, aki meglepetésre Kim Huybrechts ellen nyert az első fordulóban.

„Mindenki arra számított, hogy Huybrechtsszel csapok össze a második körben, de vele nem szerettem volna játszani. Igaz, ez a srác pont ugyanazt tudja. Fantasztikusan dartsozott, remekül kiszállózott, úgyhogy nekem is fel kell javulnom ellene.”

Wright elmondta, még soha nem játszott Merkkel, és amikor új ellenfelet kap, általában veszít, de most a tábla az ellenfele, nem a játékos.

„Régebben az ellenfélre figyeltem, most csak a táblára, a legjobbat akarom kihozni magamból, nem az érdekel, amit az ellenfelem csinál.”

Bár a formájával nem elégedett, Wright nem zárja ki, hogy harmadszor is megnyeri a vb-t.

„Lehet, hogy szörnyű módon nyerem meg, duplákat hibázva. Lehet, hogy szerencsém lesz, és az emberek azt mondják majd, hogy én vagyok a legszerencsésebb világbajnok. Na és? Elfogadom. Egymillió font, köszönöm. Amint megnyerem a harmadikat, többé nem látnak engem. Én nem fogok 71 évesen dartsozni, mint Paul Lim, aki egy nagyon kedves srác, és amit a dartsért tett, az felbecsülhetetlen. Azt hiszem, akkorra már egy nyugdíjasotthonban fognak elhelyezni.”

A KEDDI PROGRAM

13.30 (Tv: Sport1)

Alan Soutar (skót)–Teemu Harju (finn)

Nick Kenny (walesi)–Justin Hood (angol)

Scott Williams (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)

Chris Dobey (angol, 8.)–Cung Hsziao-csen (kínai)

20.00 (Tv: Sport1)

Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál)

Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland)

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh)

Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál)

AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Darius Labanauskas (litván) 3:0

Mario Vandenbogaerde (belga)–David Davies (walesi) 0:3

Joe Cullen (angol, 32.)–Bradley Brooks (angol) 3:0

Mensur Suljovic (osztrák)–David Cameron (kanadai) 3:1

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír) 3:1

Raymond van Barneveld (holland)–Stefan Bellmont (svájci)

Rob Cross (angol, 17.)–Cor Dekker (norvég) 3:0

Ian White (angol)–Mervyn King (angol) 3:2

Chris Dobey (angol, 8.)–Cung Hsziao-csen (kínai)

Andrew Gilding (angol)–Cam Crabtree (angol) 3:1

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Boris Krcmar (horvát) 3:1

Martin Lukeman (angol)–Max Hopp (német) 1:3

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh)

Lukas Wenig (német)–Wesley Plaisier (holland) 1:3

Ryan Joyce (angol, 24.)–Owen Bates (angol)

Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

Stephen Bunting (angol, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel) 3:2

Richard Veenstra (holland)–Nitin Kumar (indiai) 2:3

Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–Andy Baetens (belga) 3:2

James Hurrell (angol)–Stowe Buntz (amerikai) 3:1

Martin Schindler (német, 13.)–Stephen Burton (angol)

Keane Barry (ír)–Tim Pusey (ausztrál)

Ryan Searle (angol, 20.)–Chris Landman (holland) 3:0

Brendan Dolan (északír)–Tavis Dudeney (angol) 3:1

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Adam Lipscombe (angol) 3:1

Dom Taylor (angol)–Oskar Lukasiak (svéd) 3:0

Michael Smith (angol, 28.)–Lisa Ashton (angol) 3:0

Niels Zonneveld (holland)–Haupai Puha (új-zélandi) 3:0

Ross Smith (angol, 12.)–Andreas Harrysson (svéd) 2:3

Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán)

Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol)

Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál)

Luke Humphries (angol, 2.)–Ted Evetts (angol) 3:1

Jeffrey de Graaf (svéd)–Paul Lim (szingapúri) 1:3

Wessel Nijman (holland, 31.)–Karel Sedlácek (cseh) 3:0

Gabriel Clemens (német)–Alex Spellman (amerikai) 3:0

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)

Mickey Mansell (északír)–Leonard Gates (amerikai)

Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai)

Kevin Doets (holland)–Matthew Dennant (angol)

James Wade (angol, 7.)–Azemoto Rjuszei (japán)

Ricky Evans (angol)–Man Lok Leung (hongkongi) 3:0

Cameron Menzies (skót, 26.)–Charlie Manby (angol) 2:3

Matt Campbell (kanadai)–Adam Sevada (amerikai)

Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol) 3:1

Alan Soutar (skót)–Teemu Harju (finn)

Dimitri Van den Bergh (belga, 23.)–Darren Beveridge (skót) 0:3

Madars Razma (lett)–Jamai van den Herik (holland) 3:1

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán)

William O’Connor (ír)–Krzysztof Kciuk (lengyel)

Peter Wright (skót, 30.)–Noa-Lynn van Leuven (holland) 3:0

Kim Huybrechts (belga)–Arno Merk (német) 1:3

Gary Anderson (skót, 14.)–Adam Hunt (angol) 3:2

Connor Scutt (angol)–Simon Whitlock (ausztrál) 3:2

Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német)

Scott Williams (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)

Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland)

Nick Kenny (walesi)–Justin Hood (angol)

Ritchie Edhouse (angol, 27.)–Jonny Tata (új-zélandi) 0:3

Ryan Meikle (angol)–Jesús Salate (argentin)

Josh Rock (északír, 11.)–Gemma Hayter (angol)

Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál)

Daryl Gurney (északír, 22.)–Beau Greaves (angol)

Callan Rydz (angol)–KOVÁCS PATRIK