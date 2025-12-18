Van Barneveld: Senki sem akar szenvedni minden héten, és ez most fáj

A 2025-ös idény nem Raymond van Barneveld sikereitől volt hangos, és a Stefan Bellmont elleni meccsel a világbajnoki szereplése is már az első körben véget ért. Így ebben az idényben már nincs több versenye.

A 58 éves holland klasszis ugyan megnyerte az első leget az első szettben Bellmont ellen, ám utána az egész meccsen már csak egyet hozott, vagyis 3:0-s szettaránnyal búcsúzott. Bár a holland körátlaga még jobb is volt (92.50 és 91.36), gyakorlatilag nem volt esélye a svájcival szemben.

„Senki sem akar szenvedni minden héten, és ez most fáj – értékelte a meccset Van Barneveld a Viaplaynek. – Bellmont fantasztikusan játszott, és mindent kézben tartott. Elismerésem neki, egyszerűen jól játszott. Nyilván nem volt jó évem. Papíron ötszörös világbajnok vagyok, de ez most nem mutatkozott meg. Még ki kell találnom, hogyan jöjjek ki a gödörből. Senki sem akar szenvedni minden héten, és ez most fáj.”

„Nem találok szavakat, nagyon büszke vagyok magamra – idézte Bellmontot a PDC honlapja. – Azt hiszem, ez most nagy pillanat mindenkinek Svájcban. Remélem, ez a siker még több embert vonz a dartsba. Ami a következő meccset illeti, Damon Heta briliáns játékos, de minden tőlem telhetőt megteszek, és meglátjuk, hogy ez mire lesz elég vasárnap.”