Van Barneveld: Senki sem akar szenvedni minden héten, és ez most fáj

2025.12.18. 11:01
Fotó: Getty Images
Mint arról beszámoltunk, meglepetésre már az első fordulóban kiesett Raymond van Barneveld a dartsvilágbajnokságon Londonban. Az ötszörös vb-első hollandot a svájci Stefan Bellmont ejtette ki 3:0-val.

 

A 2025-ös idény nem Raymond van Barneveld sikereitől volt hangos, és a Stefan Bellmont elleni meccsel a világbajnoki szereplése is már az első körben véget ért. Így ebben az idényben már nincs több versenye.

A 58 éves holland klasszis ugyan megnyerte az első leget az első szettben Bellmont ellen, ám utána az egész meccsen már csak egyet hozott, vagyis 3:0-s szettaránnyal búcsúzott. Bár a holland körátlaga még jobb is volt (92.50 és 91.36), gyakorlatilag nem volt esélye a svájcival szemben.

„Senki sem akar szenvedni minden héten, és ez most fáj – értékelte a meccset Van Barneveld a Viaplaynek. – Bellmont fantasztikusan játszott, és mindent kézben tartott. Elismerésem neki, egyszerűen jól játszott. Nyilván nem volt jó évem. Papíron ötszörös világbajnok vagyok, de ez most nem mutatkozott meg. Még ki kell találnom, hogyan jöjjek ki a gödörből. Senki sem akar szenvedni minden héten, és ez most fáj.”

„Nem találok szavakat, nagyon büszke vagyok magamra – idézte Bellmontot a PDC honlapja. – Azt hiszem, ez most nagy pillanat mindenkinek Svájcban. Remélem, ez a siker még több embert vonz a dartsba. Ami a következő meccset illeti, Damon Heta briliáns játékos, de minden tőlem telhetőt megteszek, és meglátjuk, hogy ez mire lesz elég vasárnap.”

Egyéb egyéni
12 órája

Wade simán vette az első akadályt, Van Barneveld kiesett

Schindler is meggyőző játékkal jutott be a második fordulóba, az amerikai Sevada legyőzte a kanadai Campbellt.

DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
1. forduló
Matt Campbell (kanadai, 90.46)–Adam Sevada (amerikai, 88.29) 1:3 (1–3, 3–2, 2–3, 0–3)
Raymond van Barneveld (holland, 92.50)–Stefan Bellmont (svájci, 91.36) 0:3 (1–3, 0–3, 1–3)
James Wade (angol, 7., 94.75)–Azemoto Rjuszei (japán, 84.42) 3:0 (3–1, 3–0, 3–0)
Martin Schindler (német, 13., 99.14)–Stephen Burton (angol, 86.43) 3:1 (3–1, 0–3, 3–0, 3–0)

CSÜTÖRTÖKÖN
13.30
Callan Rydz (angol)–KOVÁCS PATRIK
Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán)
Ryan Joyce (angol, 24.)–Owen Bates (angol)
Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai)

20.00
Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német)
Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol)
Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán)
Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

 

 

Stefan Bellmont darts darts-vb Raymond van Barneveld
Ezek is érdekelhetik