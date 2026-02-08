La Liga: Valencia–Real Madrid
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 23. fordulójában a Real Madrid a Valencia otthonában lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
SPANYOL LA LIGA
23. FORDULÓ
VALENCIA–REAL MADRID – élőben az NSO-n!
Valencia, Mestalla Stadion, 21 óra (TV: Spíler2 TV). Vezeti: Alberola
VALENCIA: Dimitrievszki – U. Núnez, Comert, Copete, Gaya – Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma – Duro, Beltrán. Vezetőedző: Carlos Corberan
REAL MADRID: Courtois – D. Jiménez, R. Asencio, Huijsen, Á. Carreras – Valverde, Tchouaméni, Camavinga – Arda Güler, K. Mbappé, G. García. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
