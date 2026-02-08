Szőke Alex megnyerte a zágrábi UWW-rangsorversenyt

Záró napjához érkezett az év első nívós nemzetközi megméretése, a zágrábi UWW-rangsorverseny. A vasárnapi, kötöttfogású programcsomagban öt magyarért szoríthattunk, mások mellett a vb-ezüst- és Eb-bronzérmes Szőke Alexért (97 kg).

Az ESMTK kiválósága a nyitó körben az irániak junior-világbajnoki második helyezettje, Mohammad Szejdi Avendi ellen lépett szőnyegre, fölényes, 5:1-es sikert ért el. A negyeddöntőben az osztrákok rutinos kiválóságával, az Eb-harmadik Daniel Gastllal mérkőzött meg, 3:1-es győzelemmel jutott tovább. Az U23-as világ- és Ázsia-bajnoki ezüstérmes kazah Jusszuf Macijev sem talált ellenszert Szőkéhez, őt 2:0-ra múlta felül a magyar.

Jöhetett a döntő, mégpedig a másik kazah, a tavalyi világbajnokságon Szőkéhez hasonlóan ötödik Iszlam Jevlojevvel szemben. Szőke Alex jól kezdett, az első passzivitási pontot megszerezve lenti helyzetből próbálkozhatott, ki is használta a lehetőséget, megpörgette Jevlojevet (3:0). Nem volt kérdés, hogy a második etapban is Szőke a dominánsabb (4:0), ezúttal emeléssel próbálkozott lentről, nem jött össze. Az előnyét viszont gyönyörűen megőrizte, így megnyerte a rangsorversenyt!

A vb-második, Eb-harmadik nehézsúlyú Vitek Dárius az első mérkőzésén vereséget szenvedett, a pánamerikai bajnokságon második amerikai Cohlton Schultz nyert ellene, előbb szerzett ponttal, 1:1-gyel. A Tatabánya újdonsült igazolása vigaszágra került, az U20-as Eb-bronzérmes horvát Marko Milanovic legyőzésével kiharcolta a bronzcsatát. Ott az U23-as vb-ötödik, cseh színeket képviselő Artur Sarkisjannal került szembe. Vitek taktikusan birkózott, kiharcolta az első passzivitási pontot, a második menetben jól védekezett, 1:1-gyel, előbb szerzett ponttal diadalmaskodott, így felállhatott a dobogó harmadik fokára.

A vasárnap érdekelt másik három magyar, az Eb-ezüstérmes Váncza István (72 kg), az U23-as Eb-harmadik Klányi Krisztofer (72 kg) és az U20-as világbajnok, Eb-győztes Darabos László (130 kg) kiesett. A magyar válogatott két-két arany- és ezüst-, három bronzéremmel, valamint négy ötödik helyezéssel zárt Zágrábbban.