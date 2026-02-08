Férfi röplabda Extraliga: a Vegyész nyerte a vasárnapi rangadót

A Kazincbarcika 3:1-re legyőzte a vendég Pénzügyőrt a dobogóért harcoló csapatok rangadóján a férfi röplabda Extraliga alapszakaszának vasárnapi játéknapján.
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
Szolnoki RK-SC SI–MEAFC-Peka Bau 0:3 (–9, –17, –22)
Vegyész RC Kazincbarcika–Prestige Fitness PSE 3:1 (13, –22, 21, 20)
Fino Kaposvár–TFSE 3:0 (20, 17, 20)
