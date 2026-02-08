Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: Langenhan négy pályacsúccsal lett a férfi szánkósok bajnoka

2026.02.08. 19:42
Fotó: Getty Images
Max Langenhan fölényes győzelmével ért véget szánkóban a férfi egyesek küzdelme. A német úgy szerezte meg az aranyérmet, hogy mind a nágy futamban pályacsúcsot ért el.

 

Langenhan az első futamban (még szombaton) pályacsúccsal állt az élre, a német mögött az osztrák Jonas Müller és az olasz Dominik Fischnaller állt. Ez volt a sorrend a második és a harmadik menet után is, ráadásul Langenhan mindannyiszor új pályacsúcsot ért el. Ennek megfelelően a német előnye folyamatosan nőtt, a negyedik, utolsó menet előtt közel három tizeddel vezetett.

Mint ahogy a negyedik, utolsó futamban is: Langenhan a negyedik pályacsúccsal közel hattizedes előnnyel szerezte meg az olimpiai bajnoki címet a két egyéni vb-elsősége mellé.

TÉLI OLIMPIA 2026, MILÁNÓ-CORTINA
SZÁNKÓ
Férfi egyes
1. Max Langenhan (Németország) 3:31.191
2. Jonas Müller (Ausztria) +0.596
3. Dominik Fischnaller (Olaszország) +0.934
4. Kristers Aparjods (Lettország) +1.421
5. Nico Gleischer (Ausztria) +1.782
6. Felix Loch (Németország) +1.860

 

Ezek is érdekelhetik