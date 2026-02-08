Téli olimpia: Langenhan négy pályacsúccsal lett a férfi szánkósok bajnoka

Langenhan az első futamban (még szombaton) pályacsúccsal állt az élre, a német mögött az osztrák Jonas Müller és az olasz Dominik Fischnaller állt. Ez volt a sorrend a második és a harmadik menet után is, ráadásul Langenhan mindannyiszor új pályacsúcsot ért el. Ennek megfelelően a német előnye folyamatosan nőtt, a negyedik, utolsó menet előtt közel három tizeddel vezetett.

Mint ahogy a negyedik, utolsó futamban is: Langenhan a negyedik pályacsúccsal közel hattizedes előnnyel szerezte meg az olimpiai bajnoki címet a két egyéni vb-elsősége mellé.

TÉLI OLIMPIA 2026, MILÁNÓ-CORTINA

SZÁNKÓ

Férfi egyes

1. Max Langenhan (Németország) 3:31.191

2. Jonas Müller (Ausztria) +0.596

3. Dominik Fischnaller (Olaszország) +0.934

4. Kristers Aparjods (Lettország) +1.421

5. Nico Gleischer (Ausztria) +1.782

6. Felix Loch (Németország) +1.860