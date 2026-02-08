Nemzeti Sportrádió

Özbas Szofi győzött a párizsi cselgáncs GS-tornán

2026.02.08. 20:18
Özbas Szofi hibátlan volt vasárnap (Fotó: AFP)
Özbas Szofi aranyérmet nyert vasárnap a párizsi cselgáncs Grand Slamen a 70 kilogrammos súlycsoportban.

A tavaly Európa-bajnok, 2023-ban vb-bronzérmes magyar versenyző a holland Margit de Voogd, a brit Katie-Jemima Yeats-Brown legyőzése után a negyeddöntőben vazaarival verte a japán Maeda Rint, majd az elődöntőben ugyanígy múlta felül az olasz Irene Pedrottit.

A BHSE 24 éves cselgáncsozója a fináléban irányította a küzdelmet April Lynn Fohouóval szemben. A svájcit kétszer is intették, de értékelhető akció nem volt a négy perc során. Az aranypontig tartó ráadásban Özbas már fáradni látszott, másfél perc elteltével azonban le tudta szorítani ellenfelét, így ipponnal nyert.

 

