Özbas Szofi győzött a párizsi cselgáncs GS-tornán
Özbas Szofi aranyérmet nyert vasárnap a párizsi cselgáncs Grand Slamen a 70 kilogrammos súlycsoportban.
A tavaly Európa-bajnok, 2023-ban vb-bronzérmes magyar versenyző a holland Margit de Voogd, a brit Katie-Jemima Yeats-Brown legyőzése után a negyeddöntőben vazaarival verte a japán Maeda Rint, majd az elődöntőben ugyanígy múlta felül az olasz Irene Pedrottit.
A BHSE 24 éves cselgáncsozója a fináléban irányította a küzdelmet April Lynn Fohouóval szemben. A svájcit kétszer is intették, de értékelhető akció nem volt a négy perc során. Az aranypontig tartó ráadásban Özbas már fáradni látszott, másfél perc elteltével azonban le tudta szorítani ellenfelét, így ipponnal nyert.
Legfrissebb hírek
Gyertyás Róza lesz a CIVIL cégcsoport arca
Egyéb egyéni
2026.01.28. 13:38
Csodák, csúcsok, csalódások – 2025 az utánpótlásban
Utánpótlássport
2026.01.10. 09:00
A jövő sztárjai: Szeleczki Szabina, Toncs Péter
Utánpótlássport
2025.12.15. 08:53
Cselgáncs Grand Slam: Vég Zsombor ötödik Abu-Dzabiban
Egyéb egyéni
2025.11.30. 15:23
Ezek is érdekelhetik