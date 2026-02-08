Nemzeti Sportrádió

Karate: Fleischer Dóra ezüstérmes a korosztályos Eb-n

2026.02.08.
Fleischer Dóra ezüstérmet szerzett a ciprusi korosztályos karate Európa-bajnokság U21-es mezőnyének plusz 68 kilósai között.

Fleischer Dóra másodikként végzett a 18-20 évesek között, a plusz 68 kilósok küzdelmi kategóriájában a karatésok ciprusi korosztályos Európa-bajnokságán.

A tavalyelőtt, szintén az U21-eseknél Eb-bronzérmes versenyző a vasárnapi döntőben az ukrán Darija Bulajtól kapott pontozással, 6–1-re – számolt be honlapján a sportág hazai szakszövetsége.

A 2025-ös esztendő legjobb itthoni női karatésának megválasztott Fleischer három győzelemmel verekedte be magát a súlycsoport Eb-fináléjába.

A limasszoli kontinensviadalon még két magyar érmest avattak: Török Panka a junior lányok 53 kg-os kategóriájában a bronzéremért 4–0-ra verte spanyol ellenfelét, s a dobogó alsó fokára állhatott fel az U21-eseknél szereplő 67 kilós Tóth Zsombor is, aki a helyosztón olasz riválist győzött le 3–2-re.

(Kiemelt képünkön balra: Fleischer Dóra Forrás: EKF)

 

