Orbán Viktor gratulált Márton Luanának, a válasz sem maradt el

Orbán Vikor levelét a Márton ikrek Facebook-oldala közölte, s egyben köszönetet mondtak a miniszterelnöknek.

„Óriási büszkeség számunkra, hogy Magyarországot képviselhetjük a világ legjobb sportolói között. Köszönjük, hogy figyelemmel kísérik sportpályafutásunkat és eredményeinket. A biztató szavak sok erőt és új lendületet adnak a további kihívásokhoz – áll a Facebook-bejegyzésben. – A tehetségünkbe vetett bizalom különösen motivál minket a mindennapi munkában. Célunk, hogy a jövőben még több sikert érjünk el, és ezzel tovább öregbítsük hazánk hírnevét.”

„Számunkra a magyar emberek támogatása a legnagyobb ajándék, amelyért rendkívül hálásak vagyunk. Reméljük, a jövőben tovább gazdagíthatjuk eredményeinkkel országunk sportéletét” – áll még a levélben, amelyet a világbajnok mellett testvére, az olimpiai bajnok Márton Viviana, szüleik és edzőik is aláírtak.