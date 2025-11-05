Nemzeti Sportrádió

Orbán Viktor gratulált Márton Luanának, a válasz sem maradt el

2025.11.05. 13:31
Márton Luana (balról a második) második világbajnoki címét szerezte a kínai világbajnokságon (Fotó: worldtaekwondo.org)
tekvandó Orbán Viktor Márton Luana
A 19 éves, immár kétszeres világbajnok Márton Luana és csapata a Facebook-oldalán mondott köszönetet Orbán Viktor miniszterelnöknek, akitől levelet kapott a múlt héten a kínai tekvandó-világbajnokságon a 67 kilogrammos súlycsoportban szerzett aranyérmét követően.

Orbán Vikor levelét a Márton ikrek Facebook-oldala közölte, s egyben köszönetet mondtak a miniszterelnöknek.

„Óriási büszkeség számunkra, hogy Magyarországot képviselhetjük a világ legjobb sportolói között. Köszönjük, hogy figyelemmel kísérik sportpályafutásunkat és eredményeinket. A biztató szavak sok erőt és új lendületet adnak a további kihívásokhoz – áll a Facebook-bejegyzésben. – A tehetségünkbe vetett bizalom különösen motivál minket a mindennapi munkában. Célunk, hogy a jövőben még több sikert érjünk el, és ezzel tovább öregbítsük hazánk hírnevét.”

„Számunkra a magyar emberek támogatása a legnagyobb ajándék, amelyért rendkívül hálásak vagyunk. Reméljük, a jövőben tovább gazdagíthatjuk eredményeinkkel országunk sportéletét” – áll még a levélben, amelyet a világbajnok mellett testvére, az olimpiai bajnok Márton Viviana, szüleik és edzőik is aláírtak.

tekvandó Orbán Viktor Márton Luana
