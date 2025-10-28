Tekvandó-vb: Márton Luana világbajnok lett 67 kilóban!

A döntőben végül a Tokióban negyedik brazil Milena Titoneli várt a 19 éves magyar sportolóra, és Márton – ahogy az elődöntőben, úgy – ez alkalommal is magabiztosan vitte el az első menetet. A magyar szakszövetség leírása szerint Márton az első percben kétszer is tisztán talált, és egy ütéssel ugyan zárkózott a brazil de az utolsó percekben Márton jól kontrázott, így 8–1-re nyerte a menetet. A másodikban egy perc csend után megint Márton talált tisztán, a brazil akciópontot nem tudott szerezni ellen, így a két évvel ezelőtti vb-címe után ezúttal tíz kilóval feljebb lévő súlycsoportban diadalmaskodott.

Márton ikertestvére, Viviana tavaly Párizsban ebben a súlycsoportban lett olimpiai bajnok, ő azonban most a 62 kilósok között indul, hogy „elkerülje” Luanát.

A sportág történetének első magyar kétszeres vb-győztese Márton Luana idén az első magyar női sportoló, aki olimpiai versenyszámban nyert világbajnoki címet.

„Köszönöm mindenkinek, aki segített, hitt bennem, testvéremnek, családomnak, edzőimnek (Suvi Mikkonen, Jesus Ramal), edzőtársaimnak, a Magyar Taekwondo Szövetségnek, egyesületeimnek, Hankuk International School, Újpesti Torna Egylet. Nélkülük nem sikerülhetett volna” - írta közösségi oldalán a győztes.

A hazai szövetség elnöke, Márton Zsolt Krisztián – aki névrokona az ikreknek – az MTI-nek nyilatkozva egyenesen „csodának” minősítette Luana sikerét.

„Ugyanazt hozta a kislány, amit a testvére a párizsi olimpián, az első pillanattól látszott, hogy megállíthatatlan. Ami külön érdekes, hogy az év eleji eredményei alapján nem lehetett következtetni erre a nagyszerű teljesítményre. Szinte csodát tett, nagyon büszkék vagyunk rá, nagyon keményen dolgozott, és fantasztikus eredményt ért el, annál is inkább, mert az európai országok nem nagyon szereztek érmet ezen a világbajnokságon, eddig Ázsiának állt a zászló. A kevés európai éremből nyert most egyet Magyarország” – mondta a szövetség elnöke.

A magyarok további világbajnoki programja

Október 29., szerda: Márton Viviana (62 kg), Salim Sharif Gergely (58 kg)

Október 30., csütörtök: Józsa Levente (74 kg)

KORÁBBAN

ELŐDÖNTŐ

A 19 éves magyar versenyző – aki két éve 57 kilóban szerzett aranyérmet – a fináléba kerülésért madridi klubtársával, a spanyol Lena Moreno Reyesszel csapott össze.

Az első menetet Márton magabiztosan vitte el, a másodikban pedig gyakorlatilag az első mozdulatával kétpontos előnybe került, amit riválisa csak két intéssel tudott kiegyenlíteni a végére, de a magyar tekvandós jutott tovább.

Márton Luana a döntőben a nigériai Elizabeth Anyanacho és a brazil Milena Titoneli összecsapásának győztesével találkozik, körülbelül magyar idő szerint 11.15 órától.

AZ ELŐDÖNTŐBE VEZETŐ ÚT

A 19 éves magyar versenyző a legjobb 32 közé kerülésért a marokkói Nada Laradzsot győzte le két menetben, majd a párizsi olimpia bronzérmesét, az amerikai Kristina Teachoutot búcsúztatta úgy, hogy riválisa egyetlen akciópontot sem ért el.

A nyolcaddöntőben a tokiói ötkarikás bajnok horvát, Matea Jelic sem jelentett akadályt Márton Luana számára, ismét két menetben diadalmaskodott, a nyolc között pedig a kínai Szung Csie következett. A 2022-ben Ázsia Játékok-győztes ellenfél a tapogatózó első menetet egy hajrában bevitt találatnak köszönhetően elvitte, a második és harmadik felvonást viszont magabiztosan nyerte a magyar versenyző.

Az elődöntős program magyar idő szerint 10.30 órakor kezdődik, Márton ellenfele a spanyol Lena Moreno Reyes lesz.