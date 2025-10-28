Nemzeti Sportrádió

Tekvandó-vb: Márton Luana világbajnok lett 67 kilóban!

Vágólapra másolva!
2025.10.28. 11:39
null
Márton Luana (Fotó: Magyar Tekvandó-szövetség)
Címkék
érem Márton Luana tekvandó-vb
A 67 kilogrammos súlycsoportban szereplő Márton Luana a kínai Vuhsziban zajló tekvandó-világbajnokságon egész napos magabiztos teljesítményével megnyerte karrierje második világbajnoki címét.

A döntőben végül a Tokióban negyedik brazil Milena Titoneli várt a 19 éves magyar sportolóra, és Márton – ahogy az elődöntőben, úgy – ez alkalommal is magabiztosan vitte el az első menetet. A magyar szakszövetség leírása szerint Márton az első percben kétszer is tisztán talált, és egy ütéssel ugyan zárkózott a brazil de az utolsó percekben Márton jól kontrázott, így 8–1-re nyerte a menetet. A másodikban egy perc csend után megint Márton talált tisztán, a brazil akciópontot nem tudott szerezni ellen, így a két évvel ezelőtti vb-címe után ezúttal tíz kilóval feljebb lévő súlycsoportban diadalmaskodott.

Márton ikertestvére, Viviana tavaly Párizsban ebben a súlycsoportban lett olimpiai bajnok, ő azonban most a 62 kilósok között indul, hogy „elkerülje” Luanát.

A sportág történetének első magyar kétszeres vb-győztese Márton Luana idén az első magyar női sportoló, aki olimpiai versenyszámban nyert világbajnoki címet.

„Köszönöm mindenkinek, aki segített, hitt bennem, testvéremnek, családomnak, edzőimnek (Suvi Mikkonen, Jesus Ramal), edzőtársaimnak, a Magyar Taekwondo Szövetségnek, egyesületeimnek, Hankuk International School, Újpesti Torna Egylet. Nélkülük nem sikerülhetett volna” - írta közösségi oldalán a győztes.

A hazai szövetség elnöke, Márton Zsolt Krisztián – aki névrokona az ikreknek – az MTI-nek nyilatkozva egyenesen „csodának” minősítette Luana sikerét.

„Ugyanazt hozta a kislány, amit a testvére a párizsi olimpián, az első pillanattól látszott, hogy megállíthatatlan. Ami külön érdekes, hogy az év eleji eredményei alapján nem lehetett következtetni erre a nagyszerű teljesítményre. Szinte csodát tett, nagyon büszkék vagyunk rá, nagyon keményen dolgozott, és fantasztikus eredményt ért el, annál is inkább, mert az európai országok nem nagyon szereztek érmet ezen a világbajnokságon, eddig Ázsiának állt a zászló. A kevés európai éremből nyert most egyet Magyarország” – mondta a szövetség elnöke.

A magyarok további világbajnoki programja
Október 29., szerda: Márton Viviana (62 kg), Salim Sharif Gergely (58 kg)
Október 30., csütörtök: Józsa Levente (74 kg)

KORÁBBAN

ELŐDÖNTŐ

A 19 éves magyar versenyző – aki két éve 57 kilóban szerzett aranyérmet – a fináléba kerülésért madridi klubtársával, a spanyol Lena Moreno Reyesszel csapott össze.

Az első menetet Márton magabiztosan vitte el, a másodikban pedig gyakorlatilag az első mozdulatával kétpontos előnybe került, amit riválisa csak két intéssel tudott kiegyenlíteni a végére, de a magyar tekvandós jutott tovább.

Márton Luana a döntőben a nigériai Elizabeth Anyanacho és a brazil Milena Titoneli összecsapásának győztesével találkozik, körülbelül magyar idő szerint 11.15 órától.

AZ ELŐDÖNTŐBE VEZETŐ ÚT

A 19 éves magyar versenyző a legjobb 32 közé kerülésért a marokkói Nada Laradzsot győzte le két menetben, majd a párizsi olimpia bronzérmesét, az amerikai Kristina Teachoutot búcsúztatta úgy, hogy riválisa egyetlen akciópontot sem ért el.

A nyolcaddöntőben a tokiói ötkarikás bajnok horvát, Matea Jelic sem jelentett akadályt Márton Luana számára, ismét két menetben diadalmaskodott, a nyolc között pedig a kínai Szung Csie következett. A 2022-ben Ázsia Játékok-győztes ellenfél a tapogatózó első menetet egy hajrában bevitt találatnak köszönhetően elvitte, a második és harmadik felvonást viszont magabiztosan nyerte a magyar versenyző.

Az elődöntős program magyar idő szerint 10.30 órakor kezdődik, Márton ellenfele a spanyol Lena Moreno Reyes lesz.

 

érem Márton Luana tekvandó-vb
Legfrissebb hírek

Salim Omar Gergely kilencedik lett a tekvandó-vb-n

Egyéb egyéni
2025.10.25. 12:09

Tekvandó-vb: Patakfalvy Luca a 32 között búcsúzott

Egyéb egyéni
2025.10.24. 10:06

Tekvandó: minden napra jut magyar versenyző a vb-n

Egyéb egyéni
2025.09.30. 09:45

Tékvandó: Márton Viviana nyerte a Német Opent

Egyéb egyéni
2025.09.15. 11:47

Teher nélkül készülnek a tekvandó-vb-re a Márton ikrek

Egyéb egyéni
2025.07.07. 19:48

Tekvandó: Salim Kamilah bronzérmes az Elnök-kupán

Egyéb egyéni
2025.05.18. 21:51

Három magyar érem született a tekvondósok belgrádi nemzetközi bajnokságán

Egyéb egyéni
2025.04.07. 11:00

Tekvandó: Márton Viviana arany-, Luana bronzérmes lett Manchesterben

Egyéb egyéni
2025.03.23. 17:26
Ezek is érdekelhetik