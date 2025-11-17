„Egy álommal kevesebb” – Orbán Viktor nehéz hétfőről posztolt

Nemzeti Sportrádió

2025.11.17. 12:27
(Fotó: Czinege Melinda)
A magyar labdarúgó-válogatott nem lesz ott a 2026-os világbajnokság pótselejtezőin, miután vasárnap hazai pályán 3–2-re kikapott Írországtól. Orbán Viktor miniszterelnök is posztolt a vereség másnapján.
Magyar válogatott
20 órája

A 96. percben jött a dráma: az írek fordítottak a Puskás Arénában, szertefoszlottak a vb-álmaink

A magyar válogatott kétszer vezetett, ám Parrott mesterhármasa miatt pont nélkül maradt – csapatunk sorozatban tizedszer nem lesz ott a világbajnokságon.

Budapesti győzelmének köszönhetően az ír válogatott lehet ott a világbajnokság pótselejtezőjén, a vereség másnapján Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is szomorúan posztolt.

Egy nehéz hétfő. Ködös, novemberi idő, keserű kávé, és egy álommal kevesebb. Erre ébredtünk ma. De hiába fáj az ember szíve, hiába érzi igazságtalannak a sorsát, önsajnálatból nem lehet megélni. Meló van. Hamarosan érkezik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A magyar kisvállalkozóknak ma garantáltan jó napja lesz” – olvasható a kormányfő Facebook-bejegyzésében.

Orbán Viktor egy magyar sportsikerről is beszámolt a közösségi oldalán, gratulált Márton Vivianának, aki aranyérmes lett a női tekvandó-vb-n.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–ÍRORSZÁG 2–3 (2–1)
Budapest, Puskás Aréna, 59 411 néző. Vezette: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin) – norvégok
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego (Mocsi, 90+3.), Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer (Ötvös, 63.), Tóth A. (Bolla, 76.) – Lukács D. (Styles, 63.), Szoboszlai, Sallai (Redzic, 90+3.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman (Ebosele, 60.), O’Brien (Manning, a szünetben), N. Collins, D. O’Shea, Scales – Ogbene (Idah, 53.), Cullen (Taylor, 80.), Molumby (Kenny, 60.), Azaz – Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
Gólszerző: Lukács D. (3.), Varga B. (37.), ill. Parrott (15., 80., 90+6. – az elsőt 11-esből)

 

