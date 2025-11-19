Nemzeti Sportrádió

Tekvandó: egyszerre szeretnének olimpián dobogóra állni a Márton ikrek

2025.11.19. 16:44
Márton Viviana (jobbra) és Márton Luana (Fotó: Árvai Károly)
Egymással sosem harcolnak, de ugyanazon az olimpián szeretnének dobogóra állni tekvandóban a Márton ikrek, a Párizsban aranyérmes Viviana, illetve a kétszeres világbajnok Luana.

Erről a két klasszis sportoló beszélt közös szerdai sajtótájékoztatójukon, amelyen elmondták, 2028-ban Los Angelesben vélhetően a 67, illetve a +67 kilogrammos kategóriát célozzák majd meg.

„A legnagyobb álmunk, hogy ugyanazon az olimpián mindketten ott álljunk majd a dobogón, ez csodálatos lenne. Szerintem a legjobb úton haladunk efelé, minden nap ezért dolgozunk és élvezzük az utazást” – mondta Márton Viviana, aki október végén második lett a Vuhsziban rendezett „nagy világbajnokságon”, múlt héten pedig a nők számára kiírt egyenlítői-guineai vb-n aranyérmet nyert.

„Világbajnokságon dobogóra állni mindig hatalmas dolog, ezért nagyon örültem az ezüstéremnek is. Keményen megdolgoztam érte, és boldog vagyok” – fűzte hozzá az olimpiai bajnok, aki a jövő generációjának üzenve megjegyezte, „mindegy, hogy nyersz vagy vesztes, a legfontosabb, hogy élvezd az utazást”.

A Kínában pályafutása második „klasszikus” világbajnoki címét megszerző – aztán a malabói női viadalon szintén első – Luana elmondta, nehéz ugyan felfogni, hogy ilyen fiatalon már ekkora sikerekben lehetett része, de egész pályafutása alatt ezekre a pillanatokra készült fel, és tisztában volt vele, hogy az elvégzett munka eredményességgel párosul majd.

A Márton ikrek jelenleg a Testnevelési Egyetem hallgatói, és online végzik tanulmányaikat.

Edzőjük, a finn Suvi Mikkonen elárulta, a két magyar klasszist a mindennapokban egyáltalán nem kell motiválni, mivel elképesztő belső motor hajtja őket. Hozzátette, mindig lépésről lépésre haladnak, a következő állomás pedig a pályafutásokban az lesz, hogy a decemberi világranglistán súlycsoportjukban válhatóan mindkettőjüket az első helyen jegyzik majd.

Márton Zsolt Krisztián, a magyar szövetség elnöke arról beszélt, hogy a Márton ikrek soha nem látott magasságokba emelték itthon a sportágat, és bebizonyították, hogy következetes munkával és szorgalommal hova lehet eljutni.

„Százévente egy ilyen tehetség születik, mi viszont rögtönk kaptunk kettőt is. Természetesen köszönjük a család és az edzők munkáját is” – mondta a szövetség első embere.

 

