Ajándékkal lepte meg az Újpest FC a tekvandós Márton ikreket

2025.11.20. 20:08
Márton Viviana és Márton Luana mezt kapott az újpesti futballklubtól (Fotó: Márton Ikrek. Márton Twins/Facebook)
Újpest tekvandó Márton Luana Újpest FC Márton Viviana
Az Újpest FC labdarúgócsapata futballmezzel lepte meg az UTE tekvandós testvérpárját, az olimpiai bajnok Márton Vivianát és a világbajnok Márton Luanát.
