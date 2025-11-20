Ajándékkal lepte meg az Újpest FC a tekvandós Márton ikreket
Az Újpest FC labdarúgócsapata futballmezzel lepte meg az UTE tekvandós testvérpárját, az olimpiai bajnok Márton Vivianát és a világbajnok Márton Luanát.
Egyéb egyéni
2025.11.19. 16:44
Tekvandó: egyszerre szeretnének olimpián dobogóra állni a Márton ikrek
2028-ban Los Angelesben vélhetően a 67, illetve a +67 kilogrammos kategóriát célozzák majd meg.
