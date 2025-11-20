Van-e élet a halál után? – podcast Orbán Viktor, Hajdú B. István és Bognár György részvételével

A beszélgetés Orbán Viktor Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján, valamint az M4 Sport Youtube-csatornáján is követhető.

A miniszterelnök szerda délután jelentette be, hogy az M4 Sport kommentátora, Hajdú B. István lesz a podcast egyik szereplője, míg csütörtökön fél kettőkor a harmadik résztvevő személyét is nyilvánosságra hozta, aki nem más, mint Bognár György, a Paks labdarúgócsapatának vezetőedzője.

A beszélgetésen Petrovics-Mérei Andrea, az M4 Sport műsorvezetője lesz a moderátor.