Márton Luana: Jó lábbal keltem fel, tökéletes állapotban voltam; Negyedszer is: Szoboszlai a meccs legjobbja!

A Liverpool újra győzött, Szoboszlai Dominik pedig vezéregyéniséggé nőtte ki magát – nemcsak a pályán, hanem a világ futballszakértőinek szemében is. Visszatért a remény az Anfieldbe – jelenti liverpooli tudósítónk, Gyenge Balázs. „Az Aston Villa elleni siker mögött nem csupán a szerencse vagy a pillanatnyi fellángolás állt, hanem Szoboszlai Dominik – és a lelátón ülve erre tűpontos visszajelzést kaphatott lapunk. Balomon az ESPN Brasil rádióriportere, Joao Castelo-Branco foglalt helyet, aki élő bejelentkezésben dicsérte a magyar középpályást, majd egyszer csak megkért, áruljam el a brazíliai hallgatóknak, mit jelent Szoboszlai Dominik Magyarországnak. Jobbomon Mario Melchiot, a korábbi holland válogatott védő ült, aki a Prime Video szakértőjeként érkezett a meccsre, és miután az elején gyorsan tisztáztuk, hogy magyar vagyok, minden Szoboszlai-megmozdulásnál megjegyezte: »Látod? Ezért különleges.«”

Áprilisi, 19 évesen, 72 kilóban szerzett felnőtt Európa-bajnoki címét követően rögtön súlycsoportot váltott és a kötöttfogású 77 kilogrammosok között próbálta meg kiharcolni a felnőttválogatottságot Lévai Levente. A BHSE birkózója biztatóan teljesített, ám a célt nem sikerült elérnie. „Csalódott voltam, mert nagyon akartam, de őszintén, meglepetés lett volna, ha összejön. Az élet most ezt adta, egyben jelezte, hogy van még mit fejlődnöm. Dolgozom, erősödöm, és talán még nagyobb meglepetésként érkezhetek meg jövőre” – mondta lapunknak. Nemrégiben az újvidéki U23-as világbajnokságon vigasztalódott: bronzéremmel bővítette éremgyűjteményét. Ami a jövőt illeti, annyit elárult: „Biztosan nem megyek vissza hetvenkét kilóra.”

Nem volt különösebben ügyes, nem volt magas, nem volt jó az összjátékban, nem emelkedett ki semmiben, csak éppen olyan érzékkel találta meg a legjobb megoldást, olyan gyorsan gondolkodott, olyan stabil volt, és a legkritikusabb szituációkban is olyan jól döntött, hogy ipari mennyiségben termelte a gólokat. Azok között, akik legalább 50-szer voltak válogatottak, ő a világon a második leghatékonyabb gólszerző (62 meccs/68 gól, előtte Kocsis Sándor a maga 68/75-jével), és ez könnyen lehet, hogy már örökké így is marad. Világ- és Európa-bajnok, háromszoros BEK-győztes, aranylabdás, tizenkét egymást követő idényben lőtt legalább húsz gólt, Bundesliga-átlaga 26.07 gól/év, pályafutása alatt 18 különböző sorozatban volt gólkirály, kétszer európai aranycipős. Gerd Müller, a Nemzet Bombázója november 3-án lenne 80 éves, róla Népsport mellékletünkben olvashatnak.

